Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Ekim 2024

Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde Türkiye’de cari denge ve TCMB piyasa katılımcıları anketi piyasanın gündemini meşgul eden açıklamalar olarak karşımıza çıktı. Cari İşlemler dengesine baktığımızda 2024 yılı Ağustos ayında 4.3 milyar dolar seviyesinde fazla vererek Ocak’tan bu yana en yüksek oranda fazla verdiği ay oldu. Konsolide olarak bakıldığında bu yıl için cari İşlemler dengesi son açıklanan veri ardından 9.6 milyar dolar açık seviyesine gerilemiş oldu. Beklentiler üzerinde bir fazla veren cari denge’ye en büyük etkiyi oldukça iyi performans gösteren Hizmetler dengesi sağlamıştır. Turizmin de etkilerinin pozitif yönde katkı koyduğu rakamlarda Eylül ayında ise beklenti 1.7 milyar dolar seviyesinde fazla vermesi yönünde.

Öte yandan TCMB’nin açıkladığı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları ise şu şekilde açıklandı: Yılsonu enflasyon beklentisi %43.11’den %44.11’e revize edilirken, USDTRY kur beklentisi ise 37.16’dan 36.63 seviyesine geriledi. Yıl sonu için cari İşlemler dengesinin 20,2 milyar dolar açık vereceği öngörülürken, büyüme tarafında ise negative bir revize yapılarak 2024 yılı büyüme oranı %3.2’den %3.1’e çekildi. Politika faizine dair beklentiler ise yılın sonunda mevcut oranın 375 baz puan altında gerçekleşeceği şeklinde oldu.

Yapılan yorumlarda bu beklentilerin değişime açık olduğu çünkü hem dışarda hem içerde belirsizliklerin devam ettiği belirtildi. Özellikle Ekim ayı enflasyonunda Hizmet harcama gruplarındaki değişimler ve kamu kaynaklı olarak yönetilen-yönlendirilen fiyatlarda ilave artışlar olup olmayacağı kritik olacak. Diğer yandan, devam eden jeopolitik riskler ve Çin’in açıklamış olduğu teşvikler kaynaklı olarak petrol fiyatlarında ortaya çıkan yükselişler devam edecek olursa; ulaştırma ana harcama grubu üzerinden bir çok mal ve hizmet üzerinde fiyat artışları ortaya çıkabilir. Yine, Çin’in teşvikleri ile endüstriyel metallerde ortaya çıkan fiyat artışları da gerçekleşme rakamlarında yukarı yönlü etki yaratabilir. Dolayısı ile oldukça hareketli ve öngörülerde değişikliklere açık bir yıl sonu bizleri bekliyor.

Açıklanan bu beklenti rakamlarına bir de IMF tarafından yayınlanan rapor eklendi. IMF'den yapılan açıklamada, geçen yıl boyunca ekonomi politikalarında yaşanan kararlı değişimin Türkiye'nin genel politika duruşunu sıkılaştırdığı ifade edildi. Vergi ve harcama önlemlerinin mali ihtiyatı yeniden sağlama çabalarını desteklediği belirtilirken, daha güçlü gelir politikalarına olan bağlılığın kredibiliteyi güçlendirdiği vurgulandı. Açıklamada, politika dönüşünün ekonomik dengesizlikleri azalttığı ve güveni yeniden canlandırdığı ifade edildi. Ayrıca önemli finansal ve dış kırılganlıkların devam ettiği belirtilerek, enflasyonla mücadeleye yönelik kademeli yaklaşımın risklerin ortaya çıkabileceği süreyi uzattığı ifade edildi. Enflasyonist baskıların hala yüksek olduğuna ve önemli aşağı yönlü risklerin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, enflasyonist beklentilerin çıpalanması ve makroekonomik istikrarın sağlanması için koordineli mali, parasal ve gelir politikalarının uygulanması çağrısında bulunuldu. Ekonomik tahminlere de yer verilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2024'te %3, 2025'te %2,7 büyümesi beklendiği belirtilirken, Yıl sonu enflasyon beklentisinin de bu yıl için %43, 2025'te ise %24 olacağı beklentileri ortaya konuldu.

Gün içindeki gelişmeler nispeten olumlu yönde mesajlar verse de borsadaki düşüş Cuma günü de kendini gösterdi. BIST100 günü %0,98 haftayı ise %2,6 düşüşlke 8,876 seviyesinden tamamladı. Türk Lirası yatay bir seyir izlerken USDTRY günü 34.2 seviyesinde tamamladı. Bu sabah açılışta USDTRY 34.2870, EURTRY 37.4850 ve GBPTRY 44.7620 seviyesinde fiyatlanmakta.

Yurt dışı tarafta İngiltere’de takip edilen verilerden büyüme verisi Yıllıkta %1 oranında açıklanarak %1.4 beklentinin oldukça altında kaldı. Sanayi üretimi aylıkta %0,5 artış, yıllıkta ise %1,6 daralmaya işaret ederek moralleri bozdu. Sadece İmalat üretimi tarafında açıklanan veriler olumlu tarafta yer alarak Ağustos ayında %1.1 artışa işaret etti.

ABD’de takip edilen ÜFE, geçen hafta piyasaları şaşırtan enflasyon verisi gibi beklentilerin üzerinde yıllıkta %1.8 seviyesinde açıklandı. Aylık rakam %0.1 artış beklentisine karşın %0 olarak gerçekleşti. Michigan Üniversitesi anketine göre ise Ekim ayı öncü verilerinde tüketici güveni önceki üç ay artış gösterdikten sonra Eylül ayındaki 70,1 seviyesinden 68,9 seviyesine gerilerken 71’e yükselmesi bekleniyordu. Uzun vadeli enflasyon beklentisi değişmezken kısa vadeli enflasyon beklentisi ise %2,7 seviyesinden %2,9’a artış gösterdi. Mevcut durumlar ve beklentiler de analist tahminlerinin hafif altında kayda geçti. Güçlü istihdam piyasasına rağmen tüketiciler ankete katılım sağlarken yüksek fiyatlara odaklanmaya devam ediyor.

FED tarafından faiz indirimlerinin sınırlanma ihtimalini geçen hafta fiyatlayan ve 102.9 seviyelerine kadar yükselen dolar endeksi cuma Gününü bu seviyelerde tamamladı. Dolardaki yükselişin duraksamasıyla değerli metaller günü yükselişlerle tamamladı. Altın’ın ons fiyatı 2,673 usd seviyesine, gümüş’ün fiyatı ise 31.78 seviyesine kadar yükseldi.

Bu haftanın en önemli iki açıklaması TCMB ve AMB faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. Perşembe günü açıklanması beklenen faiz kararlarında TCMB’den değişim yapması beklenmezken AMB’den ise 25 baz puanlık bir indirim gelmesi bekleniyor. Bugün ABD Columbus günü sebebiyle kapalı, Avrupa’da ise takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor.