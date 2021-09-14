Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Eylül 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, cari işlemler açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolara geriledi. Olumlu olarak algılanan bu gelişmeye güçlü ihracatın, finansman tarafındaki düzelmenin ve turist trafiğinin destek olduğu öne sürülürken, bu durumun ayni zamanda son dönemlerde Türkiye’nin riskini ölçen CDS’in de gerilemesinde büyük rol oynadığı belirtildi. Öte yandan yurt içi tarafta açıklanan ve olumsuz etki yaratan bir diğer veri ise Temmuz ayı Sanayi Üretimi oldu. Veriye göre Üretim aylık bazda %4,2 daralmaya işaret ederken, yıllık bazda beklenti olan %15,1 artışa karşın sadece %8,7 artış kaydetti. Piyasaya etkisine baktığımızda ise Türk Lirasının gelişmelere olumsuz taraftan bakmayıp günü USD ve EUR karşısında hafif kazançlarla kapatırken, BIST100’ün ise yatay bir kapanış gerçekleştirdiğini gördük.

ABD Hazine Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %15 azalarak 171 milyar dolar oldu. ABD’de önümüzdeki günlerde piyasaları meşgul edecek önemli konular arasında ise; Demokratların 3.5 trilyon dolarlık yatırım planı ve bunun parçası olarak, en yüksek kurumlar vergisinin %21’den %26,5’e çekilmesi bulunuyor. Bugün günün en önemli verisi ABD tüfe rakamları olacak. ABD’de tüfe, Haziran ayında %5,4 ile son 13 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Temmuz ayında bu oranı korumuştu.

USDTRY kuru dün günü %0,37 düşüşle 8,4378 seviyelerinde kapattı. Bugün piyasada USDTRY 8.435 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 9.965, GBPTRY kuru ise 11.675 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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14/09/2021 08:57