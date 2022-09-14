Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Eylül 2022

ABD’de enflasyon aylık bazda %0,1 artarken, yıllık bazda %8,3 olarak açıklandı. Temmuz ayında %8,5 olarak açıklanan enflasyonun yavaşlamasında düşen enerji fiyatları etkili oldu. Barınma, gıda ve sağlık hizmetlerindeki artış, benzin fiyatlarındaki gerilemeyle denge buldu. Veri öncesi yıllık bazda enflasyonun %8,1 seviyelerine çekileceği bekleniyordu. Tahminlerin biraz üzerinde gelen veri sonrası, gelecek hafta gerçekleşecek FED toplantısından 75 baz puan faiz artışı kararı çıkacağına dair beklentiler yükseldi. ABD Başkanı Biden, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından, "Enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılık gerekecek." İfadelerini kullandı.



FED’in para politikasını belirlerken yakından takip ettiği istihdam piyasası canlı kalmaya devam ederken, %2 olan enflasyon hedefine ulaşması henüz uzak görünüyor. ABD’de enflasyon tarafında beklentileri karşılamayan yavaşlamanın ardından, FED’in faiz artışlarına agresif bir şekilde devam edeceği beklentisi ile ABD doları yükselişe geçti. Geçtiğimiz güne 108,00 seviyelerinde başlayan dolar endeksi, 110,00 seviyelerine kadar yükseldi. Gün içinde 1,0188 seviyelerine kadar yükselen EURUSD, veri sonrası 0,9966 seviyelerine kadar geriledi. GBPUSD paritesinde de sert düşüş yaşandı. Dün güne 1,1684 seviyelerinde başlayan GBPUSD, kapanışı 1,1492 seviyelerinde yaptı.

Almanya’da Ağustos ayı enflasyonu aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %7,9 artış gösterdi. Enerji krizinin derinleşmesi ile Almanya’da enflasyonun çift haneli rakamlara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Rusya Kremlin tarafından yapılan açıklamada, 15-16 Eylül tarihlerinde Özbekistan’da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, başta ekonomi olmak üzere bir çok konuyu görüşecekleri bildirildi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi yıllık bazda %2,4 artış gösterirken, aylık bazda %6,2 ile sert düşüş yaşadı. Temmuz'da aylık bazda en sert düşüş %8 ile dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

Bugün İngiltere TÜFE ve ÜFE verileri ile ABD ÜFE verileri takip edilecek.

USDTRY 18,255, EURTRY 18,246 ve GBPTRY 21,042 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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14/09/2022 09:29