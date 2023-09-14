Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Eylül 2023

ABD’de Ağustos ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklandı. Aylık bazda tüketici enflasyonu %0,6 artış ile beklentilere paralel açıklansa da, yıllık bazda TÜFE %3,6 beklentisine karşın %3,7 oldu. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,2 beklentisine karşın %0,3 ve yıllık bazda beklentilere paralel %4,3 arttı. Çekirdek TÜFE geçtiğimiz ay %4,7 seviyesindeydi. Böylece manşet enflasyon artarken çekirdek enflasyon geriledi. Aylık bazda artışa en fazla katkı enerji endeksinden geldi. Aylık bazda yükseliş enerji endeksinde %5,6 oldu. Yıllık bazda ise %3,6 geriledi. Enerji kalemleri içerisinde benzin aylık bazda %10,6 artış gösterdi. Gıda endeksi Temmuz ayında olduğu gibi Ağustos ayında da %0,2 artış kaydetti. Yıllık artış %4,3 oldu. ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu baskılamak için bundan sonra atacağı adımlar merakla bekleniyor. 2023 yılı içerisinde FED’in 3 faiz toplantısı daha gerçekleşecek. Bunları biri haftaya 20 Eylül tarihinde ve son ikisi 1 Kasım ve 13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Genel piyasa beklentisi Eylül toplantısında faizin sabit bırakılacağı yönünde.



Fransa merkezli finans şirketi Societe Generale analistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Eylül toplantısında 600 baz puanlık bir faiz artışına gideceğini ön gördü. Kurum, TCMB’nin Eylül toplantısında politika faizini %31’e yükselteceğini, dördüncü çeyrekte 600 baz puanlık, 2024 birinci çeyrekte ise 200 baz puanlık artışlar yapacağını ve politika faizini %40 seviyelerine çıkartacağını tahmin etti. Kurum analistlerinin yıl sonu USDTRY beklentisi ise 30 seviyesinde. Raporda, “Gelecek yıl ortodoks politikalara kademeli dönüş Türkiye’nin temellerini iyileştirecek gibi gözükürken, lirada daha fazla ama daha yavaş bir değer kaybı bekliyoruz.” İfadeleri yer aldı. TCMB’nin sıradaki toplantısı gelecek hafta 21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yükseltirken, gelecek yıl için düşürdü. Kurum, bu yıl için için küresel büyüme tahminini %2,4’ten %2,5’e çıkartırken, gelecek yıl için %2,1’den %1,9’a düşürdü. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin yapılan tahminde ise hala hafif bir resesyon beklediğini belirten kurum, bunun 2024’ün ilk yarısında gerçekleşeceğini ön gördü. Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin %0,8’den %0,6’ya ve gelecek yıl için %1,4’ten %1,1’e düşürüldüğü bildirildi. Euro Bölgesi’ndeki toparlanmanın enerji şokunun ardından durduğu, şimdi ise dünya ticaretindeki ve Çin’deki yavaşlamadan kaynaklanan yeni dış zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, yeni ekonomi yönetiminin atanmasından bu yana para politikasının daha ortodoks bir hal aldığı belirtildi. Türkiye için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini %2,5’ten %4,3’e yükseltilirken, 2024’te %3 ve 2025’te %3,4 büyüme beklentisi açıklandı.



Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere ekonomisi Temmuz ayında %0,2 küçülme beklentisine karşın %0,5 küçüldü. Hizmet sektörü, Haziran 2023'teki %0,2'lik büyümenin ardından Temmuz 2023'te %0,5 düşüş gösterdi ve Temmuz ayında GSYİH’deki düşüşe en büyük katkıyı sağladı. İmalat sektörü Haziran 2023’teki %1,8'lik büyümenin ardından Temmuz 2023’te %0,7 düştü. İnşaat sektörü ise Haziran 2023’teki %1,6 büyümenin ardından Temmuz 2023’te %0,5 düştü. Daha geniş bir tabloya bakıldığında ise GSYİH, Nisan 2023’e kadar olan üç ay ile karşılaştırıldığında, Temmuz 2023’e kadar olan üç ayda %0,2 büyüme gösterdi. İmalat %0,6 büyüdü ve üç aylık büyümeye en çok katkıda bulunan sektör oldu. Hizmet ve inşaat sektörleri de Temmuz ayına kadar olan üç ayda %0,1 oranında arttı. ONS İstatistik Direktörü Darren Morgan, “Temmuz ayında sağlık çalışanları ve öğretmenler tarafından yapılan grevler hizmet sektörünü etkiledi. Ayrıca, Temmuz’un yağışlı olması nedeniyle inşaat sektörü için de zayıf bir aydı.” Açıklamasını yaptı.



Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Banka, bugünkü toplantısında, enfasyonla mücadele ve ekonomik büyümedeki zorluklar arasında önemli bir karar verecek. ABD tarafında ise perakende satışlar, ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.



USDTRY 26,945, EURTRY 28,970 ve GBPTRY 33,765 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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