Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Haziran 2021

Piyasalar yeni haftada oldukça yoğun bir gündem ile karşı karşıya olacak. Bugün NATO Liderler Zirvesi başlayacak ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Görüşmede iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularının masaya yatırılması beklenirken, Suriye, Afganistan ve özellikle S400 konusunda nasıl bir ilerleme sağlanacağı önemli olacaktır.

Öte yandan Çarşamba günü Fed Faiz Kararı, Perşembe günü ise TCMB Bankası Faiz Kararı piyasaların odağında olacak. Son günlerde kurun seyri ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş karşısında piyasanın beklentisi TCMB'nin faizde bir değişiklik yapmayacağı yönünde. Fakat toplantı metninde enflasyonla mücadele konusunda para politikası duruşuna ilişkin görüşler fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.

FED tarafında ise beklenti yine faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde. Fakat karar metninde geçecek ifadeler ve projeksiyonlar ile birlikte Powell’ın konuşması küresel anlamda önemli olacak. Hatırlanacağı üzere ABD’de Mayıs ayı TÜFE verisi 13 yıl önceki seviye olan %5’e yükselmiştı. Gerçekleşecek toplantıda TÜFE'deki bu artış sonrası Fed üyelerinin enflasyonun geçici olduğuna dair düşüncelerinde bir değişiklik olup olmadığı ve faiz artırım beklentisinin zamanlamasına dair ipuçları aranacak. Ayrıca varlık alımlarının ne zaman azaltılacağına yönelik sinyaller de önemli olacaktır.

Yeni işlem gününün ekonomik takviminde; Euro Bölgesi'nin Sanayi Üretimi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin konuşması önem arz edecek. Ayrıca, G7 Liderler Zirvesi sonrasında bugün yapılacak NATO toplantısından gelecek mesajlar ve bu haftaki FED toplantısı öncesinde tahvil piyasaları ve enflasyon öngörülerinde oluşabilecek fiyatlamalar küresel piyasalarda oynaklıklara neden olabilir

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 8,4447 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,3886 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,1470 GBPTL kuru ise 11,8234 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,3878 EUR/TL 10,148 GBP/TL kuru ise 11,829 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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14/06/2021 10:59