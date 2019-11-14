Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Kasım 2019

Dün Türkiye tarafında piyasaların odak noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında düzenlenen toplantı vardı. İki liderin baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da hazır bulundu.

Görüşülmesi beklenen; Suriye’deki gelişmeler, ikili ilişkiler, S-400’ler, Fethullah Gülen’in iadesi ve ABD’nin Suriye’de YPG’ye verdiği destek gibi tartışmalı konular açısından yapılan görüşme sonrasında görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilmiş olsa da yapılan açıklamalara göre somut çözümler ya da bir anlaşma zemini sağlandığı henüz belirtilmedi.

S-400 konusunda ise Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasının “ABD için çok ciddi bir sorun” olduğunu belirten Trump, konunun sürekli iki ülke gündeminde olduğunu kaydetti. Trump, “Bu konuyu konuştuklarını, gelecekte de konuşacaklarını ve çözmek istediklerini belirtti. Fakat şu an için hala S-400 konusunun bir sonuca vardığını söyleyemeyiz.

Yurt dışı taraftaki ekonomik verilerde ise İngiltere TÜFE aylık bazda yüzde 0.2 azalırken yıllık bazda TÜFE ise yüzde 1.7’den yüzde 1.5’e geriledi. Üretici Fiyat Endeksleri ise aylık bazda yüzde -1.2 tahminlerine karşın yüzde -1.3, yıllık bazda ise yüzde -4.9 beklentilerine karşın yüzde -5.1 ile tahmin edilen rakamları karşılayamadı. Euro Bölgesi’ne baktığımızda ise Almanya’dan gelen TÜFE rakamları ise aylık ve yıllık bazda değişmedi. Günün son verisi ise Euro Bölgesi Sanayi Üretimi rakamlarıydı ve data aylık bazda yüzde 0.3 daralma beklentilerine karşın yüzde 0.1 yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 2.3 azalma beklentilerine karşın yüzde 1.7 azalarak beklentilerden daha iyi bir sonuç aldı.

ABD’den gelen enflasyon rakamlarında ise yüzde 0.3 olarak beklenen aylık bazda TÜFE yüzde 0.4, yüzde 1.7 olarak beklenen yıllık bazda TÜFE ise 1.8 olarak açıklandı.

Enerji ve gıda maddelerinin ihmal edildiği Çekirdek TÜFE ise aylık bazda yüzde 0.2 tahminlerine paralel olarak açıklanırken yıllık bazda ise yüzde 2.4 tahminlerine karşın yüzde 2.3 olarak gerçekleşerek beklentileri karşılayamadı.



Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7720 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7567 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3380 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,3994 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7583 , EUR/TL kuru 6,3378 GBP/TL kuru ise 7,3887 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında Sanayi Üretimi verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan Gayri Safi Yurt içi Hasıla, İngiltere’den Perakende Satışlar, Euro Bölgesi’nden Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Amerika’dan Üretici Fiyat Endeksi ve Ham Petrol Stokları takibimizde olacak.

14/11/2019 11:23