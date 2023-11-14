Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (14 Kasım 2023)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari işlemler hesabı Eylül ayında 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle cari İşlemler dengesi Haziran ayının ardından bu yıl ikinci kez fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.



Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı verilerine göre perakende satışlar aylık bazda %0,7 düşerken, yıllık bazda %13,8 arttı. Eylül ayında bir önceki aya göre gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,2 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise %0,1 arttı. Bir önceki yıln aynı ayına göre ise gıda, içecek ve tütün satışları %13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %18,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,5 azaldı.



ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2024 görünüm raporunda TCMB’ye ilişkin tahminlerini de paylaştı. Banka, TCMB’nin bu yıl faiz artırımlarına devam edeceğini ve politika faizinin %40’a kadar yükseleceğini öngördü. Raporda, TCMB’nin 2024’ün 3.çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağı ön görülürken, 2024 yıl sonunda politika faizinin %25 seviyesinde olacağı tahmin edildi. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ise %35 oldu. TCMB son toplantısında 500 baz puan faiz artışı ile politika faizini %35 seviyesine çıkarmıştı. Bankanın bu yıl son iki Para Politikası Kurulu Toplantısı 23 Kasım ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moddy’s’in ABD’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürmesine tepki gösterdi. Yellen, “Amerikan ekonomisi temelde güçlü ve hazine tahvilleri dünyanın önde gelen güvenli ve likit varlığı olmaya devam ediyor.” İfadelerini kullandı ve Moody’s’in kararına katılmadığını söyledi. Moody’s, yüksek faiz oranları bağlamında, hükümet harcamalarını azaltmaya veya gelirleri artırmaya yönelik etkili maliye politikası önlemleri olmadan, ABD’nin mali açıklarının büyük kalacağını belirtmiş ve bunun da borç karşılanabilirliğini önemli ölçüde zayıflatacağının öngörmüştü. Moody’s, ABD’nin kredi notunu en yüksek seviye olan Aaa’da tutarken, kredi not görünümünü durağandan negatife düşürmüştü.



Avrupa Merkez bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, gerçekleştirdiği bir konuşmada, 2022 sonbaharında enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan keskin artışın baz etkisinin, yıllık hesaplamalardan çıkması nedeniyle önümüzdeki aylarda enflasyonda geçici bir artış beklediklerini söyledi. Yetkili, genel enflasyondaki düşüş sürecinin ise orta vadede devam ettiğini belirtti. Guindos, enflasyonun %2’lik orta vadeli hedeflerine zamanında dönmesini sağlamakta kararlı olduklarını da sözlerine ekledi. Euro Bölgesi’nde Ekim ayında öncü verilere göre tüketici enflasyonu yıllık bazda %2,9 ile beklentilerin üzerinde gerileyerek 2021 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine gelmişti. Ekim ayı nihai TÜFE verileri Cuma gün açıklanacak.



Bugün Almanya ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksleri, ABD TÜFE ve İngiltere işsizlik oranı verileri takip edilecek.



USDTRY 28,615, EURTRY 30,638 ve GBPTRY 35,120 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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