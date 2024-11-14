Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Kasım 2024

Dün Türkiye’de konut satış istatistikleri raporu yayımlandı. Türkiye genelinde konut satışları, Haziran ayından beri artışını sürdürerek, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Geçen hafta yayımlanan Ekim ayı enflasyon verisinde yıllık olarak artan en fazla ikinci grup konut oldu. Bu hafta yayımlanan perakende satışları ve devamında gelen konut satışlarındaki artış, şüphesiz enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesi isteyen karar vericiler için zorlayıcı bir etken haline geliyor.

Almanya’nın ekonomik politikalarında etkili olan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunların devam etmesinin ve Alman şirketlerinin yatırımlarını azaltma ihtimalini artırdığına dikkat çekerek ekonomik verilerini güncelledi. Kurul, 2024 yılı için Almanya’nın GSYİH büyüme tahminini -%0,1 olarak revize ederek Alman ekonomisinin daralmasını öngördü. 2025 yılı için beklenen büyüme oranını ise %0,9’dan %0,4’e düşürdü. Bundesbank temsilcisi, Trump’ın vergi paketini olumsuz değerlendirerek, bu paketin yürürlüğe girmesi durumunda Almanya’nın ekonomik çıktısında %1’lik bir düşüş yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca, 2025 yılında Almanya’nın %1’in altında bir büyüme kaydedeceği tahmininde bulundu.

Fransa tarafında Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi, Fransa’da enflasyonun yeterli bi düzeyde kalmasını ve ECB’nin daha fazla faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti. İngiltere’de ise Merkez Bankası (BoE) üyesi, ülkedeki yüksek enflasyonun henüz kontrol altına alınmadığını ve orta vadede BoE’nin tahminlerini aşma olasılığının yüksek olması beklediğini ifade etti. Piyasalar, BoE'nin gelecek yıl faiz oranlarını yalnızca iki kez düşürmesini öngörüyor.

ABD tarafında ise Ekim ayı enflasyon verileri, beklentilerle uyumlu olarak yıllık %2,6 ve aylık %0,2 olarak gerçekleşti. Veriler öncesinde son aylarda fiyatlar üzerinde belirsizlikler ve risklerin ortaya çıkması endişe yaratıyordu ancak veriler sonrası bu belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalktığı görüldü. ABD için enflasyon hedefi %2’dir. Bununla birlikte, önceki dönemde FED üzerinde etkili olmaya çalışan Trump’ın bu dönemde de FED’in politikaları üzerinde etkili olabileceğine dair beklentiler yeniden fiyatlanarak ileriye dönük riskler oluşturuyor. FED bunları göz ardı ederek enflasyonun düşeceğinden emin olduğunu belirtmiş, ileriki dönemlerde genişletici para politikasını sürdürebileceğini ifade etmiştir.

Altın 2558 dolar ve Gümüş 30,08 dolar civarında fiyatlanıyor. Amerika borsalarına baktığımızda S&P 500 günlük %1,30 yüseklişle 5,985, Down Jones günlük %0,11 yükselişle 43,938 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi ise 106,64 seviyelerinde seyrediyor. Brent petrol ise 71.66 seviyelerini görmüştür.

USD/TRY 34.35, EUR/TRY 36.37, GBP/TRY 43.60 seviyelerinde bulunuyor. EUR/USD 1,0552 seviyelerinde fiyatlanarak Kasım 2023’den beri en düşük seviyelerindedir. GBP/USD tarafında ise 1,27 altı seviyelerine inerek 1.2693 civarında işlem görüyor.

Bugün Amerika tarafında haftalık işşizlik başvuruları ve üretici fiyat endeks verileri izlenecektir.