Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Mart 2022

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı. Cari açık, bir önceki yılın aynı ayına göre 5,34 milyar dolar artarak 7,11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aralık 2017’den beri en yüksek cari açık kaydedilmiş oldu. On iki aylık cari işlemler açığı ise 20,22 milyar dolar olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre ise Ocak ayında sanayi üretimi %2,4 oranında azaldı. Yıllık bazda ise %7,6 artış gösterdi.



Almanya’da açıklanan TÜFE verilerine göre, Ocak ayında %4,9 olan yıllık enflasyon, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla artan petrol ve gaz fiyatlarının etkisiyle yıllık bazda %5,1 olarak açıklandı.

İngiltere ekonomisi Aralık ayında %0,2 daralma yaşadıktan sonra Ocak ayında %0,8 büyüme kaydettiği açıklandı. Diğer yandan Londra merkezli ekonomik danışmanlık şirketi Capital Economics’in baş ekonomisti Neil Shearing, Rusya’ya uygulanan enflasyonların sonucu olarak İngiltere’de beklenenden %1 daha fazla enflasyon görülebileceği ve 2022 büyüme oranlarında 0,25 ile 0,50 seviyesinde düşüşe sebep olabileceğini açıkladı.

14-18 Mart tarihleri arasında Türkiye’den bir heyet, Türkiye-ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde ABD’yi ziyaret edecek.

Bugün Almanya Başbakanı Scholz göreve gelmesinden bu yana ilk kez Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilecek görüşmede, Almanya-Türkiye ilişkileri yanı sıra bölgesel sorunlar ele alınacak.

Önemli bir veri akışının bulunmadığı günde, gözler bugün gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna arasındaki 4. tur barış görüşmelerinde olacak. Diğer yandan bu hafta Merkez Bankaları’nın kararları takip edilecek. Çarşamba gün Amerika Merkez Bankası ve Perşembe gün İngiltere Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Piyasa beklentisi her iki bankanın da 25 baz puan faiz artışı yapacağı yönünde.

Geçtiğimiz haftayı 14,767 seviyelerinde kapatan yapan USDTRY anlık olarak 14,885 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 16,254 ve GBPTRY 19,383 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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14/03/2022 09:01