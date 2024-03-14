Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Mart 2024

Veri gündeminin sakin olduğu Çarşamba günü Türk piyasaları TCMB’den gelen açıklamalarla hareketine yön verdi. Tl likiditesini azaltarak değer kaybını durdurmayı hedefleyen zorunlu karşılık adımı sonrasında BIST100 günü %1.75 kayıpla günü 8,910 seviyesinden tamamladı. Böylelikle aylık düşüş %3ü aşmış oldu.

Dün Reuters’te yer alan habere göre TCMB, bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı. Reuters'a konuşan bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi. Haber akışı ile birlikte bankacılık sektörü payları baskılandı.

Yurt dışı tarafta takip edilen haber akışında karşımıza çıkan önemli başlıklar ise şu şekilde oldu.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu FİTCH'in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye'de ilk hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu ve seçim sonrası enflasyonun düşürülmesiyle tutarlı politika sıkılaştırmasının sürmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca 2024'e ilişkin GSYİH tahmini %2.5'ten %2.8'e çıkarıldı.

Fitch’in raporunda yer alan bir diğer açıklama ise 2024 küresel GSYH büyüme tahminini 0,3 puan artırarak %2,4'e yükselttiği şeklinde oldu.

Ayrıca, Fitch, Fed'den ilk faiz indirimi beklentisini Temmuz'a, ECB'den beklentisini Haziran'a öteledi. Bu açıklama ise FED vadelilerine bakıldığında Haziran ayında faiz indirimi ihtimalinin %73 seviyelerine gerilemiş olmasını, bunun aksine Avrupa Merkez Bankası için bu ihtimalin %92 seviyelerinde olmasını teyit eder nitelikte.

ABD tarafına baktığımızda yarın açıklanacak önemi yüksek ÜFE verisinden önce bakıldığında son açıklanan enflasyon verisi ile Dolar endeksi hafif değer kazanmışsa da bu durum kalıcılık göstermeyip endeksin dün günü %0.14 değer kaybederek 102.79 seviyesine gerilediğini gördük. Dolarda yaşanan hafif değer kaybı EURUSD paritesinin günü %0.22 yükselişle 1.0950 seviyelerinden tamamlamasına yardımcı oldu. GBPUSD paritesi ise İngiltereden gelen verilere de bağlı olarak yatay bir seyir izleyerek günü 1.2790 seviyelerinden kapattı.

İngiltere’den takip edilen verilerden öne çıkan büyüme verisi aylık olarak %0.2 büyümeye işaret ederken, yıllık olarak %0.3 daralmaya işaret etti. Sanayi üretimi ise %0.5 artış ile %0.7 olan beklentinin altında kaldı. Olumsuz yanda kalan bu verilere rağmen inşaat sektörü, imalat sektörü ve ticaret dengesine dair açıklanan veriler ise beklentiler dahilinde açıklandı. Avrupa tarafından gelen sanayi üretimi verisi de %-6.7 ile beklentilerden daha derin bir daralmaya işaret ederek moralleri bozdu.

Bugün Türkiye’de haftalık yabancıların hise ve DİBS işlemleri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’den gelecek ÜFE ve İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek.

Gün açılışında uluslararası piyasalarda USDTRY 32.12, EURTRY 35.28 ve GBPTRY 41.26 seviyelerinde fiyatlanmakta.