Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Nisan 2022

Bugün Para Politikası kurulu TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Piyasa anketlerine bakıldığı zaman, %14 olan politika faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Mart ayında yıllık enflasyonun %61 seviyelerine yükselmesiyle TL’nin negatif reel getirisi 47 puan seviyelerine çıkmıştı.

Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Cuma günkü raporunda, “Türk yetkililer, dile getirdiklerine göre düşük faizleri tercih etseler de, bizce enflasyon yükselmeye devam ettikçe ve cari hesapları dengesi bozulmaya devam ettikçe bir faiz indirimi olası değil. İleride TL üzerinde baskının devam etmesini bekliyoruz ve yetkililerin buna tepki vermesi gerekeceğini düşünüyoruz.Bu tepkilerin ise döviz piyasasına müdahale ve yeni enstrümanlar şeklinde olmasını bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

Rusya – Ukrayna savaşının yukarı yönlü tetiklediği gıda ve hammadde fiyatlarının etkisiyle ABD’de ÜFE aylık bazda %1,4, yıllık bazda isde %11,2 ile rekor artış kaydetti.

İngilterede’de enflasyon rekor tazeledi. Mart ayında aylık bazda %1,1 artan enflasyon, yıllıkta %7’yi görerek 1992’den bu yana yaşanan en yüksek enflasyon oranı oldu. İngiltere Merkez Bankası Nisan ayında enflasyonun %8 oranına yaklaşabileceğini, yıl sonuna kadar ise çift hanelere ulaşma riski olduğunu belirtiyor.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştüğünü ve 800 milyon dolarlık silah, mühimmat ve diğer savunma yardımlarını onayladığını açıkladı.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya’ya yönelik yaptırımları görmezden gelen ülkeleri uyararak, bu adımların bazı sonuçları olacağını söyledi.



Finlandiya son gelişmeler ışığında NATO üyeliğine başvuru kararını kısa sürede duyuracağını açıkladı.

Bugün TCMB ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları ile ABD haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

USDTRY 14,599, EURTRY 15,934 ve GBPTRY 19,186 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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14/04/2022 10:31