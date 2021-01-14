Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Ocak 2021

Türkiye İstatistik Kurumu dün sanayi üretimine ilişkin verileri açıkladı. Kasım ayında sanayi üretiminin % 11 arttığı belirtildi. Aylık artışa bakıldığında ise artışın %1,3 olduğu kaydedildi. Yıllık bazda özellikle corona virüsünün etkisiyle 2020 yılının Nisan ayında daralma % 31,3 olarak gerçekleşmişti. O zamandan itibaren bir toparlanma aşamasına geçilmiş ve en son Ekim ayında sanayi üretimindeki yıllık artış % 10’un üzerinde gerçekleşmişti.

ABD’de ise 2020’nin son enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE, Aralık ayında aylık %0,4 ve yıllık %1,4 ile beklenti dahilinde geldi. Para politikasında gösterge olarak takip edilen Çekirdek TÜFE ise aylık %0,1, yıllık %1,6 oldu.

Pandemi öncesi yıllık %2 seviyesinde olan çekirdek TÜFE, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında %1,2’ye gerileyerek son 10 yılın da en düşük seviyesine indi. Yılın ikinci yarısında kademeli olarak %1,7’ye yükselen gösterge yılı %1,6 ile kapattı.

Öte yandan dün Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları takip edildi. Lagarde; Bankanın Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümeye ilişkin son projeksiyonlarının, korona virüs vakalarındaki artışa ve son karantina önlemlerine rağmen "çok net bir şekilde hala geçerli" olduğunu söyledi. Ayrıca Lagarde’ın hızlı şekilde yeni nesil AB fonunun hayata geçirilmesi gerektiği, kur hareketlerinin izlendiği ve ihtiyaç halinde daha büyük PEPP(Pandemi Acil Durum Varlık Alım Programı) ‘in devreye alınabileceği söylemleri ise kritikti

Yeni günün küresel piyasalar açısından en önemli gündem maddeleri ise; yeni ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklayacağı ekonomi paketi ve FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma olacak. Ayrıca, bu konulara dair gelişmelerin yanı sıra; “Covid-19 Pandemisi”ne yönelik rakamlar, aşılama çalışmaları, ABD-Çin ilişkileri ve Brexit Ticaret Anlaşması’na dair yeni gelişmelerde yine takip edilmeli. Keza, ekonomik takvimde açıklanacak olan; ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Almanya GSYİH Değişimi verileri ile diğer majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalarla da piyasalarda oynaklıklar görülebilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,4530 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,3934 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 8,9882 GBPTL kuru ise 10,0824 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,4204 EUR/TL kuru 9,0191 GBP/TL kuru ise 10,1187 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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14/01/2021 10:52