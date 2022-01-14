Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Ocak 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak'ta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi. Kur korumalı mevduat uygulamasından Çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını anlatan Bakan Nebati, “Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti.” açıklamasını yaptı.



TCMB verilerine göre brüt rezervler 7 Ocak haftasında 109,45 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta rezervler 111,05 milyar dolar olarak kaydedilmişti. 31 Aralık haftasında 8,3 milyar dolar olan net rezervler 7 Ocak haftasında 7,9 milyar dolara indi. 7 Ocak haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 56,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,4 milyar dolardı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatları 7 Ocak haftasında 2,8 milyar dolar geriledi. İlgili haftada hem gerçek hem de tüzel kişilerin döviz mevduatlarında düşüş yaşandığı gözlendi.

BM Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022 raporu açıklandı. Rapora göre, küresel ekonomik toparlanma bu yıl Kovid-19 salgınında yeni dalga, kalıcı iş gücü piyasası zorlukları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve artan enflasyon baskısı nedeniyle ters yönde bir rüzgarla karşı karşıya. Raporda, küresel toparlanmanın bu yıl hız kaybetmesinin beklendiği açıklandı. Ayrıca, küresel ekonominin 2022'de %4, 2023'te ise %3,5 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.



Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, Kasım’da aylık bazda %3,3, yıllık bazda %11,4 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyat endeksi, Aralık'ta aylık %0.2, yıllık %9.7 arttı. Yıllık artış 2010'dan beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti.



ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ikinci haftada da yükselişini sürdürdü. Verilere göre başvurular 8 Ocak'ta sona eren haftada 23 bin artışla 230 bine çıktı. Bu, 2 ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Haftanın son gününde USDTRY 13,550, EURTRY 15,543 ve GBPTRY 18,578 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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14/01/2022 12:08