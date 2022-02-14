Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Şubat 2022

Geçtiğimiz Cuma günü Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir TV programında faiz ve enflasyonla ilgili açıklamalar yaptı. Kurun stabil olduğunu söyleyen Bakan Nebati, şu an en önemli problemin enflasyon olduğunu belirtti. Enflasyonda yıl sonu beklentilerinin %24 olduğunu, 17 ay sonraki seçimlere ise tek haneli enflasyonla girileceğini açıkladı. Bakan Nebati, döviz kurları ile ilgili yaptığı açıklamada ise; kura müdahaleye ihtiyaç olmadığı, Nisandan itibaren borçlanmanın azalacağı, ayrıca turizm gelirlerinin artmasıyla kura olumlu yansımaların olacağını bildirdi.



Geçtiğimiz Cumartesi günü, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yastık altı altın paketi açıklandı. TL’yi özendirme çerçevesinde açıklanan paket ile, yastık altı atınların finansal sisteme kazandırılması hedefleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirirken, not görünümünü negatif olarak belirledi. Revizyonun başlıca sebepleri yüksek enflasyon, düşük döviz likiditesi ve kredibilite olarak açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Birleşik Arap Emirliklerine 2 günlük ziyarette bulunması bekleniyor. Ziyarette, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim liderlerden gelen açıklamlar ile yeniden tırmanışa geçti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise, Ukrayna krizine yönelik olarak, Avrupa'da bir savaşın yakın olduğunu belirtti. ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi. Artan gerilim ile birlikte petrol fiyatlarında yükseliş sürerken, Asya borsalarında sert düşüşler gözlendi.

Perşembe günü TCMB faiz kararını açıklayacak.

USDTRY 13,520, EURTRY 15,347 ve GBPTRY 18,316 seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor.

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14/02/2022 09:38