Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Temmuz 2022

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda ürünlerinin deniz yoluyla güvenli şekilde sevk edilmesine ilişkin dün İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinin bir araya geldiği dörtlü zirve gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Teknik konularda mutabakat sağlandı.” İfadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım.” Açıklamasını yaptı.



Türkiye’de Mayıs ayında işsizlik oranı %0,3 puan gerileyerek %10,9 olarak açıklandı.



ABD’de tüketici enflasyonu Haziran ayında %1,3 artarak, yıllık bazda %9,1 ile 41 yılın zirvesini gördü. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ülkede Haziran ayı enflasyonunun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu, ancak enerji kaleminin tek başına enflasyondaki aylık artışın neredeyse yarısını oluşturduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunun Temmuz sayısını yayımladı. Yüksek gıda ve benzin fiyatlarının hanehalkını etkilediği ve çoğu bölgede tüketici harcamalarının ılımlı olduğuna işaret edilen raporda, ekonomik büyümenin geleceğine ilişkin görünümün çoğunlukla olumsuz olduğu, gelecek 6 ila 12 ay boyunca talebin daha da zayıflamasının beklendiği bildirildi.



İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiliz ekonomisi Mayıs ayında %0,5 büyüme kaydetti. Ülkede ekonomi Nisan ayında %0,2 daralma kaydetmişti. Mart, Nisan, Mayıs’ı kapsayan 3 aylık dönemde %0,4 büyüyen İngiliz ekonomisi, son 12 aylık dönemde %3,5 büyüme kaydetti.



Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, son ekonomik göstergelerin zayıf bir ikinci çeyreğe işaret ettiğini belirterek, 2022 ve 2023 yılları için küresel ekonomik büyüme tahminlerinde daha fazla düşüşün öngörüldüğünü açıkladı. Görünümün belirsizliğini koruduğunu açıklayan Georgieva, “Artan resesyon riski ile zorlu bir 2022 ve muhtemelen daha da zorlu bir 2023 olacak.” İfalderini kullandı.



Avrupa’nın büyük bir bölümünde enerji krizi oluştuğunu kaydeden Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, güncel duruma göre Avrupa'da sonbaharda ve kışın yeterli miktarda doğal gaz olmayacağını belirtti. Hükümetin enerji için acil durum ilan ettiğini açıklayan Gulyas, 7 maddelik bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Bugün Türkiye sanayi üretim endeksi, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ABD ÜFE verileri açıklanacak.

USDTRY 17,449, EURTRY 17,489 ve GBPTRY 20,698 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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14/07/2022 10:34