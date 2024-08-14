Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14/08/2024

Jeopolitik risklerin gölgesinde başlayan haftanın ikinci günü BIST100 ABD’den gelen olumlu ÜFE verisine bağlı olarak küresel risk iştahında yaşanan toparlanmayla birlikte bir miktar alımla günü tamamladı. BIST 100 günü %0.94 kazançla 9,920 seviyesinden tamamladı.

Takip edilen verilerden Temmuz ayı konut satışlarında yıllıkta %16 artış kaydedildiğini gördük. Ancak yılın başından bugüne bakıldığında Konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre % 0,5 azalışla 672 bin 162 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Dün takip edilen diğer önemli bir veri ise cari açık rakamı oldu. Haziran ayında cari açık 0.4 milyar açık beklentisine kıyasla 0.407 milyar usd ile beklentileri aştı. Veri sonrasında değerlemelerde bulunan Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Şimşek ayrıca "Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz" yorumunu yaptı.

Haber akışına yansıyan bir başka önemli başlık ise Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin yayınlamış olduğu Uluslararası Yatırımlar bülteni oldu. Buna göre, yılın ilk 6 ayında, Türkiye'ye, 4 milyar 692 milyon dolar değerinde UDY gelirken bu rakam 2023'ün aynı dönemine kıyasla % 5'lik düşüşe işaret etti. Ayrıca 2024'ün ilk altı ayında çekilen UDY, aynı dönem içindeki cari açığın %28'ine karşılık geldi.

Özellikle yurt dışında açıklanan ve Doları ters yönde etkileyen veri açıklaması ardından Türk Lirası Amerikan Dolarına karşı günü değer kazancıyla tamamladı. 33.58’den başlayan gün 33.54 seviyelerinde son buldu. Global olarak Dolardaki değer kaybı EUR ve GBP’de değer kazancını tetiklerken, GBPTRY ve EURTRY’nin de yükselmesine sebep oldu. Bu sabah itibariyle USDTRY 33.53, EURTRY 36.86 ve GBPTRY 43.17 seviyelerinden fiyatlanmakta.

Yurt dışına baktığımızda bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi büyük merakla beklenen ÜFE verileri dün açıklandı. ÜFE aylık bazda %0.2 artması beklenirken %0.1 artarken yıllık bazda ise %2,3 beklentinin altında %2,2 olarak açıklanarak resesyon endişelerini rahatlattı. Veri ile birlikte faiz indirim olasılıklarının artmasıyla Dolar endeksinde ciddi bir hareket gözlemlendi. Günlerdir 103 seviyelerinde salınan endeks dün veri açıklamasıyla birlikte 102.60 seviyelerine kadar geriledi.

Veri ardından açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Bostic son ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu %2 hedefine geri döndürebileceğinden "daha fazla emin" olduğunu ancak düşüşü desteklemeye hazır olmadan önce "biraz daha fazla veri" görmek istediğini söyledi. Mart ayından bu yana sürdürdüğü yıl sonuna kadar faiz indirimine hazır olacağı yönündeki duruşunu yineleyerek "Beklemeye hazırım ama faiz indirimi geliyor... Geliyor" şeklinde konuştu.

Takip edilen verilderden İngiltere işsizlik oranı üç aylık dönemde yüzde 4,2'ye düştü. Beklenti, işsizliğin yüzde 4,4 seviyesinden yüzde 4,5'e yükseleceği yönündeydi. Dolardaki zayıflama ve olumlu gelen İngiltere verisi sonrası GBPUSD 1,2770 seviyelerinden açtığı günü %0.7 oranında artışla 1.2860 seviyelerinde tamamladı.

Avrupa tarafından gelen veriler ise morallari bozacak şekilde oldu. Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Almanya için ZEW ekonomik beklenti endeksi Ağustos'ta 41,8'den 19,2'ye geriledi. Beklenti endeksin 34 değerini almasıydı. Cari koşullar endeksi de eksi 77,3 ile tahminlerin üzerinde geriledi. Önceki ay eksi 68,9 değerini almıştı.

Euro Bölgesi'nde Temmuz'da 43,7 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos'ta 17,9 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 25,8 puan azaldı.Piyasa beklentileri, endeksin 35,4 puan seviyesinde olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin çok altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

ZEW Başkanı Achim Wambach ülkede ekonomik görünümün kötüleştiğini belirterek "Ekonomik beklentiler hala para politikalarına dair yüksek belirsizlikten, ABD ekonomisinde hayal kırıklığı yaratan verilerden ve Ortadoğu'da gerilimin artma ihtimalinden etkileniyor." yorumunu yaptı. EUR için olumsuz veri akışı gelse de Dolardaki değer kaybına paralel EURUSD paritesi %05 yükselişle günü 1.099 seviyesinden tamamladı.

Bugün ABD’de açıklanack TÜFE günün yıldız verisi olarak karşımıza çıkıyor. Buna ilave olarak İngiltere TÜFE ve ÜFE verileri ile Avrupa Bölgesi istihdam rakamları, 2. Çeyrek öncü büyüme rakamları ve sanayi üretimi rakamları takip edilecek. Türkiye’de önemli bir veri açıklaması beklenmezken bugün Filistin lideri’nin ziyareti ve ardından gelebilecek açıklamalar takip edilecek.