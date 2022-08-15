Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Ağustos 2022

Türkiye Cumhuyriyet Merkez Bankası Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonuna ilişkin tüketici enflasyon beklentisi %70,60 oldu. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanan ankete göre, yıl sonu USDTRY beklentisi ise 19,65 seviyesinde tahmin edildi. Katılımcıların Türkiye GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi %3,7 olarak gerçekleşti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu B2’den B3 seviyesine düşürdüğünü, not görünümünü ise negatiften durağana çevirdiğini açıkladı. Moody’s kredi notunun düşürülmesinde, Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve döviz rezervlerinin daha da düşme riskini sebep olarak gösterdi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin cari açığının muhtemelen önceki beklentileri büyük bir farkla aşabileceği kaydedildi.



Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerine göre, sanayi üretimi yıllık bazda %8,5, aylık bazda %1,3 arttı.



İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı 2. çeyrek verilere göre, İngiltere ekonomisi 0,1 oranında küçüldü. Ekomomi ilk çeyrek %0,8 oranında büyüme kaydetmişti. Yapılan açıklamada, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetleriyle ilgili harcamaların ekonominin daralmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Bu hafta veri trafiği yoğun olacak. Perşembe günü TCMB faiz kararı açıklanacak. Beklenti politika faizinin %14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde. Bugün ise Türkiye bütçe dengesi verileri takip edilecek. Çarşamba günü FED’in Temmuz ayına ilişkin toplantı tutanakları yayımlanacak. Ayrıca Çarşama günü Euro Bölgesi 2. çeyrek büyüme rakamları ile İngiltere TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Perşembe günü ise Euro Bölgesi'nde TÜFE ve Cuma günü Almanya'da ÜFE verileri açıklancak.

USDTRY 17,951, EURTRY 18,397 ve GBPTRY 21,749 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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15/08/2022 09:27