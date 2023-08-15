Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Ağustos 2023

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlarla ilgili tahminde bulundu. Ekonomistler, 2024’ün 2. çeyreğinden itibaren FED’in faiz indirimlerine başlayacağı ön görüsünde bulunurken, 25 baz puanlık kesintiler beklediklerini, ancak indirimlerin hızı konusunda emin olmadıklarını belirttiler. ABD Merkez Bankası Mart 2022’de başladığı faiz artışlarına Haziran 2023 hariç tüm toplantılarında aralıksız devam etti ve politika faizini %5,25 - %5,50 bandına taşıdı. Sıradaki toplantı 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.



Diğer yandan İngiltere merkezli Barclays’in kıdemli ekonomisti Jonathan Millar, en az iki çeyrek daha ABD’de resesyon belirsizliğinin süreceğini söyledi. Millar, FED’in yumuşak inişi ilan etmekten henüz uzakta olduğunu söyledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de son yaptığı açıklamada, bir durgunluk riskinin devam ettiğini ifade etti. Yellen, Çin'in yavaşlayan büyümesinin, Ukrayna savaşının ve iklim değişikliğine bağlı felaketlerin küresel ekonomik gelişmeler için risk oluşturabileceğini, ancak ABD ekonomisi hakkında genel olarak iyimser olduğunu belirtti.



ABD Merkez Bankası New York Şubesi’nden gelen verilere göre tüketicilerin enflasyon beklentilerinde gerileme görüldü. Yapılan ankete göre, kısa vadeli enflasyon beklentileri %3,8’den %3,5’e gerilerken, orta uzun vade enflasyon beklentileri ise %3’ten %2,9’a geriledi. Gıda, tıbbi bakım ve kira için bir yıl sonrası fiyat artışı beklentileri, 2021’in başından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Hanelerin mevcut mali durumlarına ilişkin algıları ve geleceğe yönelik beklentileri iyileşirken, bir yıl sonra daha iyi durumda olmayı bekleyenlerin oranı Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.



Rusya Merkez Bankası yayımladığı bir raporda, Rusya ekonomisinin 2024-2026 yılları arasında yıllık %1,5 ile %2,5 arasında dengeli bir büyüme kaydedeceği değerlendirmesinde bulundu. Jeopolitik şartların değişmeyeceği ön görülen raporda, Rusya’ya yönelik yaptırımların 2024-2026 yılları arası devam edeceği tahmin edildi. Diğer yandan Rusya Merkez Bankası’nın Ruble’deki sert değer kayıplarını ele almak için bugün olağanüstü toplanacağı açıklandı.



Asya tarafına baktığımızda ise, Japonya’nın beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydettiği görülüyor. Japonya ekonomisi 2023 ikinci çeyrek öncü verilerine göre yıllık bazda %3,1 beklentisine karşın %6, çeyrek bazda ise %0,8 büyüme beklentisine karşın %3,1 büyüme kaydetti. Japonya 2020 son çekrekten bu yana en hızlı büyümesini kaydetmiş oldu.



Bugün Türkiye bütçe dengesi, İngiltere işsizlik oranı, Almanya ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi, ABD tarafında ise perakende satış ve New York FED sanayi endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 27,056, EURTRY 29,518 ve GBPTRY 34,345 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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