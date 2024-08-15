Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Ağustos 2024

Küresel olarak heyecanla beklenen ABD enflasyon rakamları dün açıklandı. Açıklanan verilerin beklentiler altında gelmesi ile ekonomi alanında risk iştahında rahatlama gözlemlenmesine rağmen Türkiye’de jeopolitik riskler ve virus kaynaklı endişe BIST100 üzerinde baskı kurdu. BIST100 dün yine satış baskısı altında kalarak günü %0.9 oranında gerileyerek 9,830 seviyesinden tamamladı.

Önemli bir veri açıklamasının olmadığı günde takip edilen haber akışında dikkat çeken konu başlıkları şu şekilde oldu;

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda büyük Çin firması BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırıma yönelik imzalanan anlaşma kapsamında, firmanın, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülmüştü. Bu adımla birlikte Çin firmalarının Türkiye ile işbirlikleri artarken dün Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri de bu durumu teyit etti. Verilere göre, Türkiye'nin Çin'e ihracatı, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 51 artarak 312,9 milyon dolara çıktı. Çin böylece geçen ay Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 16. ülke oldu. Ülkeye dış satım, haziran ayına göre %37,5 artış gösterirken Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,6 artarak 1,8 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan takip edilen bir diğer huzursuz edici haber ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesi oldu. Küresel halk sağlığı acil durumu, DSÖ’nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor.

Türk Lİrası jeopolitik risklerin gölgesinde dün günü değer kaybıyla tamamladı. Güne 33.5390 seviyesinden açan USDTRY günü 33.604 seviyesinden tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 33.61, EURTRY 37.01 ve GBPTRY 43.1540 seviyelerinden fiyatlanmakta.

Yurt dışı tarafta takip edilen yoğun veri gündemine baktığımızda listenin en başında ABD enflasyon verileri yer aldı. Aylık bazda beklentilere paralel %0.2 artış kaydeden ebflasyon yıllıkta ise beklenti olan %3 altında %2.9 olarak açıklanırken Eylül ayındaki faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. ABD borsalarını pozitif etkileyen esas önemli gelişme ise çekirdek enflasyonun art arda dördüncü ay da gerilemesi oldu.

ABD’de enflasyon olumlu yönde seyrederken, çok yeni faiz indirimine giden İngiltere için durum ayni şekilde olmadı. Dün açıklanan verilere göre Mayıs ve Haziran'da % 2 olan yıllık enflasyon, Temmuz'da % 2,2 olarak ölçüldü. Böylece, TÜFE Aralık 2023'ten beri ilk kez artış göstermiş oldu. TÜFE'deki artışta elektrik ve gaz fiyatlarının belirleyici olduğu yer alan yorumlar arasında oldu.

Son günlerde veri performansı bakımından zayıf kalan Avrupa bölgesinde dün 2. Çeyrek öncü büyüme verisi ile sanayi üretimi rakamları karşılandı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Haziran'da Mayıs ayına göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,9 azaldı. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,4 artacağı, yıllık yüzde 2,9 azalacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden daha düşük gelmesi son günlerdeki olumsuz ortamı pekiştirdi.

Diğer taraftan açıklanan büyüme verisi ise beklentilere paralel gelerek olumsuz veriler ardından dengeleyici etki yarattı. Açıklanan verilere göre 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH 2024'ün ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla beklentilere paralel % 0,3 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da %0,6 yükseldi.

Açıklanan veriler Dolar endeksinin ilk etapta 102.20 seviyelerine sarkmasına sebep olmasına rağmen etki kalıcı olmadı ve endeks kapanışa yakın toparlanarak 102.5 seviyelerinden günü tamamladı. EURUSD paritesi büyüme verisinin desteğiyle yükseliş yaşayarak 1.10 seviyesi üzerine atarken, GBPUSD ise yüksek gelen enflasyon verisi etkisiyle 1,2860 seviyelkerinden 1,2820 seviyelerine geriledi.

Bugün Türkiye’de bütçe dengesi açıklanacakken ABD’de ise işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.