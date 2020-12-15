Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Aralık 2020

ABD Ankara'nın 2019 yılında satın aldığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan ve uzun süredir beklenen yaptırımlarını dün akşam açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.

Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra, 3 SSB yetkilisi olan Türk vatandaşları da yer aldı. Demir ve beraberindeki kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı ve vize kısıtlamaları getirileceği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan paylaştığı görüşlerinde, "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Yaptırımların nispeten hafif olması nedeniyle, dün akşam saatlerinde kararın açıklanmasıyla birlikte ilk etapta 7.90 seviyelerine kadar yükselen Dolar TL kuru daha sonra 7.83 seviyelerine kadar çekilirken piyasalarda yarın Türkiye Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal tarafından açıklanacak par ve kur politikası metni önemli olacak.

Öte yandan ABD'de 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ülkenin 46. başkanı olarak resmen onayladı. Ülkedeki 50 eyalet ve Washington DC'de, 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından toplanan Seçiciler Kurulu, verdiği oylarla Biden'ın başkanlığını tescil etti. ABD halkına birlik ve dayanışma çağrısını yineleyen Biden, önlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak ve ekonomik yardım sağlamak gibi acil görevleri olduğunu söyledi.

Dün açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise haftanın ilk işlem gününde Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurt içi sanayi üretimi Ekim ayında yıllık yüzde 9'luk beklentileri aşarak yüzde 10,2 artarken, perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,0 artış kaydetti. ABD tarafında ise zayıf ekonomik veri akışı devam ederken dikkatler uygulanmaya başlayan koronavirüs aşıları ve teşvik paketi beklentileri üzerinde olmayı sürdürdü. Euro Bölgesi'nde ise Sanayi Üretimi Ekim ayında yüzde 2 beklentisi karşısında yüzde 2,1 artış kaydetti

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,8689 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,8483 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,5302 GBPTL kuru ise 10,4555 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,8604 EUR/TL kuru 9,5502 GBP/TL kuru ise 10,4775 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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15/12/2020 09:16