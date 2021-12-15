Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Aralık 2021

FED bu akşam yılın son faiz kararını açıklayacak. Analistlerin beklentisi faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Toplantı sonrası verilecek mesajlar yakından takip edilecek. Fed'in varlık alımlarını azaltma planını hızlandırması ve 2022'de faiz artışlarına başlayacağı sinyali vermesi bekleniyor. Son projeksiyonlar, gelecek sene Fed yetkililerinin 1 veya 2 faiz artışı beklediğini göstermişti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sundu. "Orantısız fiyat artışları ve kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." diyen Oktay, sanayi kapasitesini hızla geliştirirken enerji ve ara malı gibi alanlarda döviz ihtiyacını azaltacak adımları birer birer hayata geçireceklerini, üretim ve istihdamı daha ileriye taşıyacaklarını anlattı.

ABD üretici fiyatları Kasım ayında aylık %0,8 ve yıllıkta %9,6 seviyesinde arttı. ABD üretici fiyatlar 2010 sonrası en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Bugün Fed faiz kararı, İngiltere Tüfe/Üfe ve Türkiye bütçe dengesi verileri takip edilecek.

Dün açılışı 13,800 seviyelerinde yapan USDTRY gün içerisinde yükseliş eğilimini sürdürerek günü 14,390 seviyelerinde kapattı. Bu sabah yine yukarı yönlü bir açılışla USDTRY 14,500 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 16,350 ve GBPTRY 19,230 ile anlık olarak piyasada fiyatlanmakta. Kur üzerinde bugün ve yarın iki kritik gün olarak öne çıkıyor. Bu akşam Fed ve yarın TCMB faiz kararı, yılı nasıl kapatacağımızın sinyallerini vermiş olacak.

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15/12/2021 09:19