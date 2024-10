Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Ekim 2024

Türkiye’de bu hafta Perşembe günü açıklanacak faiz kararı beklenirken, hisse senedki piyasasındaki düşüş hareketi kendini göstermeye devam etti. Önemli bir veri akışının olmadığı günde BIST100 günü %1.99 oranında düşüşle 8,699 seviyesinden tamamladı. Faiz kararına ipucu olabilecek her türlü açıklama yakından takip edilirken, dün TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın yaptığı açıklama bu bakımdan önemli olarak Kabul edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, İngiliz The Economist dergisine verdiği demeçte aylık enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini söyledi. İhracatçının TL'de değer kaybı beklentilerine ilişkin "çıkmaz bir yol" diyen Akçay, TL'deki reel değerlenmenin hedefleri değil uyguladıkları politikanın bir sonucu olduğunu söyledi. Türkiye'deki son derece yapışkan olan enflasyonun nedenleri arasında para politikası ve hükümet harcamaları arasındaki dengesizliği gösteren dergi ayrıca 3 yıl sonra ilk kez politika faizinin altına inen enflasyon ile faiz indirimine yönelik spekülasyonların Kasım ayına işaret ettiğini fakat, Eylül'de %3'e yaklaşan enflasyon ile gevşemenin biraz daha geç başlayabileceğine dikkati çekti. The Economist, yeni ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandığını ifade etse de Türk vatandaşlarının bu konuda daha az iyimser olduğunu vurguladı ve piyasa ile hanehalkı arasında ayrışan enflasyon beklentilerine değinerek, bunun enflasyon üzerinde baskı yarattığını yazdı.

Diğer taraftan dün haber akışına yansıyan ve Türkiye için önemli bir gelişme olarak addedilebilecek bir gelişme ise Daron Acemoğlu’nın 2024 Nobel Ekonomi ödülüne hak kazanması oldu. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson, kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki araştırmaları nedeniyle Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü. Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü Komitesi Başkanı Jakob Svensson ödülün gerekçesinde üçlünün kurumlara ilişkin araştırmalarına ve uluslar arasındaki gelişmişlik seviyelerinin farkına yönelik analizlerine vurgu yaptı.

Türk Lirası’na etki edecek bir veri açıklamasının olmadığı günde USDTRY günü yatay geçirerek 34.2680 seviyesinden tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 34.27, EURTRY 37.355 ve GBPTRY 44.6940 seviyesinden fiyatlanmakta.

ABD’nin “Columbus day” sebebiyle tatil olduğu günde bilanço açıklamalarının olumlu gelmesiyle ABD endeksleri yeni rekor seviyelere ulaştı. Bugüne kadar 30 hissebilançok açıklarken en fazla satış büyümesi %8.8, karlılık büyümesi ise %54.7 ile teknoloji hisselerinde yaşandı. Önemli veri akışının olmadığı günde Fed başkanlarının yaptığı açıklamalar takip edildi. Kasım’da yapılacak FOMC toplantısı öncesi faiz indirimi ile ilgili belirsiz durumun devam etmesi FED yetkililerinin açıklamalarını daha d aönemli kılıyor. FOMC üyesi Christopher Waller mevcut politika faiz oranlarının kısıtlayıcı olduğunu ve Fed'in önümüzdeki yıl kademeli faiz indirimlerine gitmesini öngördüğünü belirtti. Ancak enflasyon %2'nin üzerinde kalmaya devam ederse, faiz indirimlerine ara verilebileceğini ifade etti. Son enflasyon verilerini hayal kırıklığı olarak değerlendirerek, Fed'in gelecekteki politika kararlarında bu gelişmelerin etkili olacağını vurguladı.

Fed'den Kashkari ise enflasyonda önemli ilerleme kaydedildiğini ve işgücü piyasasının güçlü olduğunu ifade etti.

Fed yetkililerinden bir sonraki adımın ne olacağına dair net bir sinyal gelmezken Dolar son dönemde faiz indiriminin pas geçilme veya 25 baz puan olma ihtimaliyle değer kazanmaya devam ediyor. Jeopolitik risklerin de yadsınamaz etkisi ile Dolar endeksi dün de yükselişini sürdürerek 103.2 seviyesine kadar yükselerek günü tamamladı. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı USD karşısında değer kaybederken, Norveç Kronu ve İsviçre frangı ardından en fazla değer kaybeden para birimi Avro oldu. EURUSD paritesi günü %0.27 oranında düşüş yaşayarak 1.09 sınırında kapadı. Değerli metaller bir önceki gün yaşanan alımlar ardından günü yatay negative tamamlarken altının ons fiyatı 2,670 usd, gümüşün fiyatı ise 31.49 usd seviyesinde günü noktaladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'ye İsrail'in İran'ın nükleer veya petrol hedeflerini değil askeri hedeflerini vuracağını söylemesi haberlerinin ardından petrol fiyatlarında %2’ye yakın düşüş yaşandı. Amerikan ham petrolü düşüş ardından 73.98 usd seviyesine gerilerken, Brent petrol fiyatı ise 77.60 usd seviyesine geldi. Bu sabah itibariyle düşüşünü devam ettiren brent petrol 75 usd seviyelerinden alıcı bulmakta.

Bugün yurt dışında takip edilecek veriler arasında New York Fed İmalat Endeksi ve Avrupa tarafında ise Almanya ZEW endeksi, Avrupa bölgesi sanayi üretimi ve İngiltere işsizlik oranı verileri yer alıyor.

15/10/2024 11:03