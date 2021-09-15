Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Eylül 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. 15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puanlık artırım yapıldı. Karşılık oranları vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için %23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise %17 oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayında da benzeri bir hamle yapan TCMB, buna karşılık olarak, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinde yaklaşık 2,7 milyar dolar artış olacağı öngörülmüştü.

ABD’de tüketici fiyat endeksi, Ağustos ayında aylık %0,3 artışla yıllık %5,3 oldu. değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, %4,2'lik piyasa tahminine kıyasla %4,3'ten %4'e geriledi. Bu açıklama sonrasında FED’in tahvil alım programında kısıntıya gitme tarihinin ileriye atılma beklentisiyle ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde %1.26 seviyesine doğru gerileme yaşanırken, Dolar endeksinde de ilk etapta geçici de olsa bir miktar satış gözlemlendi.

İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre; Ağustos’ta istihdam 241 bin artarak rekor kırdı. Verilere göre işsiz sayısı Temmuz’a kadarki 3 ayda 86 bin düştü. İşsizlik oranı da %4.7’den %4.6’ya geriledi. Bugün İngiltere’de tüfe ve üfe rakamları yakından takip edilecek.

Çin ekonomisi Ağustos ayında, yönetimin yayılan Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için sıkı tedbirler uygulaması ve bunun sonucu tüketici harcamalarının ve yaz tatili döneminde seyahatlerin azalması ile birlikte daha da zayıfladı. Perakende satışların geçen yıla göre artış oranı keskin bir şekilde düşerek %2,5’e indi. İşsizlik oranı değişmeyerek %5.1’de kaldı.

USDTRY kuru dün günü %0,23 yükselişle 8,442 seviyelerinde kapattı. Bugün piyasada USDTRY 8.445 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 9.975, GBPTRY kuru ise 11.658 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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15/09/2021 09:37