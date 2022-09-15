Creditwest Bank Ekonomi gündemi 15 Eylül 2022

İngiltere’de tüketici enflasyonu düşen yakıt fiyatlarının da etkisiyle, yıllık bazda bir miktar geri çekildi. Temmuz ayında yıllık bazda yükseliş %10,1 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı yıllık veriye göre tüfe %9,9 ile geriledi. Aylık bazda yükseliş ise %0,5 oldu. Üretici fiyatlarında ise Eylül 2020’den bu yana ilk kez gerileme görüldü ve aylık bazda %0,1 düşüş yaşandı. İngiltere Merkez Bankası, 15 Eylül’de yapılacak para politikası toplantısını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefatı nedeniyle 22 Eylül tarihine ertelemişti. Toplantıdan 50 - 75 baz puan arası faiz artışı kararı çıkması bekleniyor.

ABD tarafında da ÜFE Temmuz ayında başlayan yumuşamayı sürdürdü. Aylık bazda %0,1 gerileyen ÜFE, yıllık bazda %9,8’den %8,7’ye çekildi. Bunun yanında gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek ÜFE’de ise aylık %0,4 artış gözlendi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini 2022 için %2,9’dan %2,4’e düşürürken, Türkiye’ye ilişkin büyüme beklentisini %4,5’ten %5,2’ye yükseltti. Yayımlanan raporda, Euro Bölgesi ve İngiltere’nin bu yılın sonlarında resesyona gireceği ön görülürken, ABD’nin ise 2023 ortalarında hafif bir resesyon yaşayacağı tahmininde bulunuldu. Raporda, Avrupa'daki gaz krizinin, yüksek enflasyonun ve küresel çapta para politikası sıkılaşmasındaki keskin hızlanmanın ekonomik beklentilere ağır bir darbe indirdiği belirtildi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğini belirterek, "Tabiat ana iş birliği yapmamaya karar verirse ve kış gerçekten sert geçerse, bu bazı toplumsal huzursuzluklara yol açabilir." İfadelerini kullandı.



Financial Times’da yayımlanan bir habere göre, ABD ve AB, Türkiye’deki bankacılık sektörü vasıtasıyla, Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına yönelik endişeleri nedeniyle Türkiye üzerindeki baskısını artıracak.



Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile F-16 görüşmelerinde siyasi ve teknik düzeyde bir sorun olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ve yarın Özbekistan’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılacak. Zirvede, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi’nin, yarın ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareket edecek.



Bugün Türkiye bütçe dengesi, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, perakende satışlar ve sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 18,255, EURTRY 18,181 ve GBPTRY 21,012 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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15/09/2022 09:44