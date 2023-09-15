Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Eylül 2023

Geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan artış ile politika faizini %4,50 seviyesine yükseltti. Böylece AMB son 10 toplantısının tamamında faiz artışına gitmiş oldu. Son dönemde bölgede görülen ekonomik yavaşlama, bu toplantıda politika faizinin sabit bırakılacağı beklentisini ön plana çıkarmıştı. Karar metninde, enflasyonun uzun süre yüksek görünmeye devam edeceği vurgulanırken, AMB’nin faizleri gerektiği kadar sıkılaştırıcı seviyede tutmayı sürdüreceği belirtildi. Bankanın projeksiyonları da açıklandı. 2023 enflasyon beklentisini %5,4’ten %5,6’ya, 2024 beklentisini ise %3’te %3,2’ye yükseltildi. 2025 enflasyon beklentisi ise %2,1 olarak ön görüldü. Euro Bölgesi için 2023 büyüme tahminini %0,9’dan %0,7’ye çekildi. 2024 büyüme beklentisi ise %1,5’ten %1’e düşürüldü. 2025 büyüme beklentisi %1,5 olarak tahmin edildi.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, karar sonrası açıklamalarda bulundu. Faizlerin zirveye ulaştığını söyleyemeyeceklerini belirten Lagarde, enflasyonu zamanında %2’lik hedefe indirme konusunda kararlı olduklarını ve mevcut faiz oranlarının %2’lik hedef açısından yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca Lagarde, ekonominin üçücü çeyrekte de zayıf göründüğünü, ivmenin zamanla yükseleceğini söyledi.



Türkiye’nin ekonomi politikalarında yeni bir zemine geçişinin ardından, yabancı kurumlar tahminlerini revize etmeye devam ediyor. İngiltere merkezli Standart Chartered ekonomistlerinin yayımladıkları son raporda, “Politika değişimine açık siyasi destek düşünüldüğünde, TCMB’den agresif ilerlemesini bekliyoruz.” İfadeleri yer aldı. Kurum, %24 olan yıl sonu TCMB politika faizi tahminini %35’e yükseltti.



ABD’de artan enerji fiyatlarının etkisiyle üretici fiyat endeksinde beklentilerin üzerinde artış gerçekleşti. Ağustos ayı verilerine göre aylık bazda %0,4 seviyelerinde beklenen ÜFE %0,7 ve yıllık bazda %1,2 beklentisine karşın %1,6 artış kaydetti. ABD’de Çarşamba günü açıklanan tüketici enflasyonu da beklentilerin biraz üzerinde gelmişti. Aylık bazda tüketici enflasyonu %0,6 artış ile beklentilere paralel açıklansa da, yıllık bazda TÜFE %3,6 beklentisine karşın %3,7 olmuştu. Diğer yandan perakende satışlarlarda beklentilerin üzerinde artış görüdldü. Aylık bazda %0,2 beklentisine karşın %0,6 artış görülürken, yıllık bazda artış %2,5 oldu.



ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularına bakıldığında ise istihdam piyasasın gücünü korumaya devam ettiği görülüyor. Haftalık başvurular 225 bin beklentisinin altında 220 bin olarak açıklandı. Dört haftalık ortalama Mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi ve 224 bin oldu.



Bugün TCMB piyasa katılımcıları anketi ve bütçe dengesi verileri yayımlanacak. ABD tarafında sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranı, New York FED sanayi endeksi, Michigan tüketici güven endeksi verileri ön planda olacak.



USDTRY 26,942, EURTRY 28,723 ve GBPTRY 33,479 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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