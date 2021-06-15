Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Haziran 2021

Piyasalar haftaya Çin ile yapılan rezerv anlaşması ile başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre; Çin ile 3.6 milyar dolarlık yeni swap anlaşması yapıldığını ve bu yeni anlaşma ile 6 milyar dolarlık bir swap anlaşmasına ulaşıldığı belirtildi.Yapılan bu anlaşma piyasalar tarafından Brüt döviz rezervlerini geçici şekilde artıracak bir hamle olarak algılandı. Ardından piyasalar TCMB’nin yayımladığı Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini izledi. Buna göre Nisan ayında Türkiye’de cari açık 1.71 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dünün en önemli gelişmesi ise şüphesiz NATO zirvesiydi. ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk yüz yüze görüşme dün bu zirvede gerçekleşti. . Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan en önemli gündem maddesi olan S-400 sorunu konusunda ise Biden'a S-400'de daha önceki düşüncelerini ifade ettiğini söyledi. Erdoğan’ın açıklamaları sırasında Türk Lirası’nda değer kayıpları oluştuğu görüldü, Dolar/TL kuru ise 8,47 seviyesini gördü.

Biden ise düzenlediği basın toplantısında Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, “ Ekiplerimiz görüşmeye devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum” dedi.

Haftanın ikinci gününde ise piyaslar Türkiye tarafından Bütçe Dengesi verisini izleyecek. Bununla beraber TL varlıkları için haftanın en önemli günü Perşembe olarak karşımıza çıkıyor. TCMB Para Politikası Kurulu Perşembe günü biraraya gelecek ve faiz oranı kararı açıklanacak.

Yurt dışı tarafta ise Almanya’dan gelecek olan TÜFE verisi takip edilecek. Euro bölgesinin lokomotif ekonomisinden gelecek veri ile birlikte euro varlıklarında hareketlilik artabilir. ABD tarafında ise ÜFE, Sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi önemli olacak. Ayrıca bugün başlayıp yarın akşam sonuçları açıklanacak olan FED todplantısına dair beklentilerde küresel çapta oynaklık yaratabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,3878 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,4587 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,2494 GBPTL kuru ise 11,9344 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,4670 EUR/TL 10,2660 GBP/TL kuru ise 11,9482 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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15/06/2021 09:40