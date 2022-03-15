Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Mart 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz dün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacaklarını ve AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna konusunda "Çözüme yönelik diplomatik çabaların yürütülmesi konusunda mutabık kaldık" açıklamasını yaptı. Ayrıca Erdoğan, "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız." Açıklamasını yaptı.

Almanya Merkezli Commerzbank, Perşembe günü gerçekleşecek TCMB toplantısında politika faizinde bir değişiklik beklemediklerini açıkladı. Genel piyasa beklentisi de Perşembe günü TCMB’nin politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

Avrupa Birliği, Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren dördüncü yaptırım paketini onayladı.

Rusya’nın Çin’den askeri teçhizat istediği iddiaları üzerine ABD’den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Çin, Rusya'ya askeri anlamda ya da yaptırımları delecek şekilde yardım ederse bunun sonuçları olur." Açıklamasını yaptı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ülkesinin Rusya savaşına ilişkin ABD yaptırımlarından etkilenmek istemediğini bildirdi.



Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus ekonomisinin, savaşın ve yaptırımların etkisiyle, bu yıl en az %15 küçülmesinin beklendiğini açıkladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise yayınladığı bir raporda, Ukrayna ekonomisinin bu yıl %10 daralmasının beklendiğini ve derin bir durgunluk dönemine girebileceğine işaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Toplantıda enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca Türkiye bütçe dengesi ve ABD Üfe verileri takip edilecek.

USDTRY 14,826 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 16,274 ve GBPTRY 19,343 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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15/03/2022 09:30