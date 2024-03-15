Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Mart 2024

Geride bıraktığımız Perşembe günü Türk piyasaları açısından son günlerde yaşanan trendin devam ettiğini gözlemledik. BIST 100 ‘deki gerileme trendi devam ederken Türk Lirasın’daki değer kaybı da kendini göstermeye devam etti. BIST100’de %0.3 oranında bir düşüş yaşanırken Türk Lirası da Amerikan Dolarına karşı 32.12’den açtığı günü 32.1490’dan tamamladı.

Dün takip edilen yabancıların hisse ve DIBS işlemlerine dair verilerine baktığımızda geçtiğimiz hafta 292,9 milyon dolarlık hisse, 259,5 milyon dolarlık DİBS satışı yapıldığını gördük. Satış yönünde yer alan yabancılar moralleri bozarken yurt içi yerleşiklerin de döviz mevduatında yaşanan 5.7 milyar dolarlık artış, hem içte hem de dışta Türk Lirasına karşı olan güvensizliği ortaya koydu. TCMB’nin azaltmak için adımlar attığı KKM ürününde ise haftalık bazda 7.3 milyar TL düşüşle 2.3 trilyon seviyesine gerileme gözlemlendi.

Son dönemde Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak ve likiditeyi azaltmak adına atılan adımlar ardından hem mevduat hem de kredi oranlarında artış gözlemlenmekte. BDDK ve TCMB’nin yayınladığı haftalık raporlara göre hem kredi hacmi hem de kredi faiz oranlarında artışlar kaydedildi. Tüketici kredilerinde %34.1 büyüme kaydedilirken ticari kredilerdeki büyüme %23 seviyelerinde izlenirken, Kredi faizleri ise %63.36 ile yıl başından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Yurt dışı tarafta günün en önemli verisi konumundaki ABD ÜFE %0.3 beklentisinin oldukça üzerinde %0.6 olarak açıklandı. ABD endeksleri, beklentinin üzerinde gelen PPI verilerinin ardından, ekonominin bazı alanları durgunluk belirtileri gösterse bile Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceği görüşünün güçlenmesinin ardından düşüş yaşadı. Tüketici fiyatları verisinin ardından üretici fiyat endeksi de maliyet baskılarının arttığına işaret etti. Diğer yandan bazı Fed başkanları ertelenmiş bir talep olduğunu ve faiz indirimlerinin başlaması durumunda bu talebin devreye gireceğini ve bunu bilen şirketlerin de fiyatları yükselteceğini düşünüyor. Bu açıdan perakende satışların kuvveti önemli bir gösterge olarak takip edilmesi gerektiği vurgulanırken dün açıklanan veriler %0.8 beklentisinin altında %0.6 olarak karşımıza çıktı. Haftalık işsizlik başvuruları ise istihdam piyasasının sağlamlığını teyit edercesine beklentinin altında 209bin olarak açıklandı.

Veriler ardından Dolar endeksi 102.75 seviyesinden açtığı günü %0.5 oranında yükseliş kaydederek 103.3 seviyesinden tamamladı. Dolar’ın g üçlendiği senaryoda EURUSD ve GBPUSD pariteleri ise sırasıyla %0.57 ve %0.3 oranlarında düşüş kaydetti. Kuvvetli dolar son günlerde ard arda yükseliş kaydeden değerli metallerin de değer kaybını hızlandırdı. Altının ons fiyatı Dolara karşı %0.60 değer kaybederken, gr. Altın ise TL karşısında %0.26 oranında değer kaybı yaşadı.

Diğer taraftan petrol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın OPEC+'nın üretim kesintilerini sürdüreceği varsayımıyla önceki fazla tahminini değiştirerek 2024 yılına kadar arz açığı öngörmesinin ardından dört ayın en yüksek seviyesinde kaldı. Ocak ayından bu yana ABD stoklarındaki ilk düşüş ve Ukrayna'nın başka bir Rus rafinerisine saldırmasının ardından artan jeopolitik gerilimlerin de desteğiyle küresel gösterge olan brent petrol bu hafta yaklaşık yüzde 4 artış kaydederek 85 dolar civarında fiyatlanıyor

Bugün İngiltere Merkez Bankası enflasyon anketi, ABD Sanayi Üretimi ve Michigan Üni. Tüketici duyarlılığı verileri piyasaların takibinde olacak. Türkiye’de ise piyasa katılımcıları anketinin sonuçları izlenecek.

Gün açılışında uluslararası piyasalarda USDTRY 32.212, EURTRY 35.036 ve GBPTRY 41.032 seviyelerinde fiyatlanmakta.