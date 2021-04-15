Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Nisan 2021

TL kanadında haftanın en önemli günü geldi. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalar öncesinde yönetim tarafında gerçekleşen Başkan ve Başkan Yardımcısı değişikliği sonrasında ki ilk toplantısını gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Kavcıoğlu göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda; Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmadığını belirtmişti.

Piyasalardaki beklentiler ise bugün 14:00’da açıklanacak olan TCMB faiz kararında, herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönünde ağırlık kazanmış durumda. Kararın ardından piyasalar, karar metnindeki satırbaşlarını inceleyecek ve ipuçları arayacak.

TCMB'nin beklentilerin aksine erken bir faiz indirimine gitmesi ihtimalinde ise TL'nin sert değer kaybı yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor

Yurt dışı tarafta ise Piyasalar dün Euro bölgesinden gelen Sanayi Üretimi verisini takip etti. Veriye göre Euro bölgesinde Sanayi Üretimi Şubat ayında aylık bazda yüzde 1.0 oranında daraldı. Veri piyasalardaki beklentilerden bir miktar iyi geldi.

Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın açıklamaları gündemdeydi. Lagarde konuşmasında; Euro bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu, ekonomide tam toparlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini belirtti

ABD tarafında ise açıklamalarda bulunun FED Başkanı Powell: Teşviklerin devam ettirileceğine dair mesajlarını yenilerken, FED’in faiz artırımı yapmasının 2024’ü bulacağına dair Powell’ın söylemi; ekonominin toparlanmasının hayli zaman alabileceği endişeleri ile risk alma iştahına bir miktar olumsuz yansıdı.

Ekonomik takvimde ise faiz kararının açıklanacağı günde yurt dışı taraftan da ABD’den İşsizlik Başvuruları Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi, Almanya’dan ise TÜFE takibimizde olacak.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,1215 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,0682 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,6641 GBPTL kuru ise 11,1180 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,0863 EUR/TL 9,6821 GBP/TL kuru ise 11,1335 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



15/04/2021 09:18