Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Nisan 2022

Dün gerçekleşen Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan, beklentilere paralel olarak politika faizinin %14’te sabit bırakılması kararı çıktı. Karar metninde para politikasına ilişkin gözden geçirme sürecinin devam ettiği belirtilirken, cari denge üzerinde enerji kaynaklı risklerin yakından takip edildiği ifade edildi. Metinde, jeopolitik risklerin, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarında artışlara yol açtığı, küresel barış ortamının yeninden tesis edilmesi ve baz etkilerinin de ortadan kalmasıyla, dezenflasyonist sürecin başlayacağı açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası da faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Net varlık alım programlarının 3. çeyrekte bitmesi gerektiğini söyleyen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz artışlarının ancak net varlık alım programları bittikten bir süre sonra başlayacağını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının Euro Bölgesi ekonomisini ağır şekilde etkilediğini ve belirsizliği artırdığını söyleyen Lagarde, “Enflasyon çok hızlı yükseliyor ve önümüzdeki aylarda da çok yüksek kalmaya devam edecek.” İfadelerini kullandı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Uzun yıllardan beri ilk kez enflasyon dünyadaki birçok ülke için açık ve mevcut bir tehlike haline geldi." İfadelerini kullanan Georgieva, "Görünüm olağanüstü derecede belirsiz, normal aralığın çok ötesinde. Savaş ve yaptırımlar tırmanabilir. Yeni Kovid-19 varyantları ortaya çıkabilir. Mahsuller başarısız olabilir." dedi.

İngiltere iki Rus oligark Eugene Tenenbaum ve David Davidovich'in 10 milyar sterlin değerindeki varlığını dondurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, bunun "İngiltere tarihindeki en büyük varlık dondurma eylemi" olduğunu belirtti. Truss, "Putin, Ukrayna'da başarısız olana kadar yaptırımlara devam edeceğiz. Hiçbir şey ve hiç kimse masanın dışında değil." İfadelerini kullandı.

ABD, Almanya ve İngiltere’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Türkiye’de ise bütçe dengesi açıklanacak.

USDTRY 14,627 seviyelerinde fiyatlanırken, EURTRY 15,805 ve GBPTRY 19,113 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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15/04/2022 10:46