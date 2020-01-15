Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Ocak 2020

Jeopolitik risklerin azalması ve küresel piyasalardaki iyimserliğin devam etmesi ile Dolar/TL kuru 5,9850 seviyesinden 5,85 seviyerine gerilese de Perşembe günü yapılacak PPK toplantısı öncesinde kurdaki düşüş sınırlı kaldı ve dün kurda yeniden 5,90 seviyesine doğru yükseliş yaşandı.

Temmuz itibariyle faiz indirimine başlayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2019 yılı içinde toplamda 1200 baz puan faiz indirimi yaptı. Merkezin 2020’de de faiz indirimine devam etmesi beklenirken bu haftaki PPK toplantısındaki piyasa beklentisi ise 100 baz puan seviyesinde.

Öte yandan dün Türkiye tarafında açıklanan sanayi üretimi verisi Kasım ayında aylık %0,7 ve yıllık %5,1 ile beklenti altında artış gösterdi. Ekonominin en önemli kanadı olan sanayi üretimi 2018’deki sert daralmaya oranla toparlama gösterse de henüz istenilen seviyelerde olmadığını belirtmekte fayda var.

Bugün günün en önemli gelişmelerinde biri ise Ticaret Anlaşması olacak. ABD Başkanı Trump ile Çin Başbakan yardımcısı’nın Faz 1 ticaret anlaşmasını bugün Beyaz Saray’da Türkiye saati ile 19:30’da imzalanması bekleniyor. Dün konuyla ilgili bazı açıklamalar takip edildi. ABD Hazine Bakanı ve ABD Ticaret Temsilcisinin Çin ile ticaret anlaşmasının ikinci aşaması imzalanana kadar ve ilk aşamadaki yükümlülükler yerine getirilene dek Çin mallarına uyguladıkları gümrük tarifelerini sürdüreceklerini belirtmeleri kritikti.

ABD tarafında açıklanan verilere baktığımızda ise TÜFE Aralık ayında aylık %0,3 artış beklentisine karşın %0,2 artış gösterirken yıllık %2,3 oranını korudu. Mayıs ayında yıllık %2,0 seviyesi altına gerileyerek düşüş yaşayan enflasyon, Fed’in de faiz indirimi kararında etkili olmuştu. Kasım’da 6 ay sonra yeniden yükseliş gösteren TÜFE yıllık %2,1’e yükselmişti. Veri Aralık’ta ise %2,3’e yükselerek beklentileri karşıladı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,8719 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8880 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5525 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,6671 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8845, EUR/TL kuru 6,5518 , GBP/TL kuru ise 7,6692 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Bütçe Dengesi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Tüketici Fiyat Endeksi, Euro Bölgesi’nden Sanayi Üretimi ve Amerika’dan Ham Petrol Stokları piyasalar açısından takip edilmeli.

15/01/2020 13:21