Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Ocak 2021

Dün Küresel Piyasaların gündeminde öncelikli olarak ABD tarafındaki ekonomi paketi vardı. ABD Başkanı seçilen Joe Biden dün salgını kontrol altına almak adına aşının dağıtımının hızlandırılması ve ekonominin hızla toparlanması için 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki canlandırma paketi teklifinin taslağını açıkladı. Yardım paketinde 415 milyar dolar koronavirüsle mücadele ve aşıların dağıtımı için ayrılacak. Yaklaşık 1 trilyon dolar doğrudan hanehalkı yardımına ve 440 milyar dolar da özellikle salgından fazlasıyla olumsuz etkilenen küçük işletmelerle topluluklar için kullanılacak. Biden’ın, altyapı ve iklim değişikliği gibi daha uzun vadeli hedefleri içeren ikinci bir paketi ise gelecek ay Kongre’ye sunması bekleniyor

Dün Ayrıca FED Başkanı Powell’ın açıklamaları da gündemdeydi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell', ""Enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini ve Enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üstüne çıkmasına izin vermeleri gerektiğini belirtti.

Avrupa tarafına baktığımızda ise Avrupa Merkez Bankası’nın 9-10 Aralık'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları açıklandı. Euro kurundaki yükselişten endişe duyulduğu belirtilen tutanaklarda euro karşısında dolar kurunun kasım ayında nominal olarak yüzde 3,5'ten fazla değer kaybettiği anımsatıldı. Ayrıca euro kurundaki bu yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Açıklanan ekonomik verilerde ise dün piyaslar ilk olarak Almanya'dan gelen büyüme verisini takip etti. Gelen veriye göre Almanya 2020 yılını yüzde 5 daralma ile kapattı. Bu Almanya'nın 11 yıllık süre içerisinde ilk kez yıllık bazda küçülme yaşaması olarak kayıtlara geçti.

ABD kanadında ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlendi. Açıklamaya göre 9 Ocak'ta son bulan haftada işsizlik maaşı başvuruları 181 Bin artış ile 965 Bin seviyesine ulaştı. Veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve veri ile birlikte koronavirüs pandemisinin etkilerinin de devam ettiği görülmüş oldu.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,4204 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,3699 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 8,9589 GBPTL kuru ise 10,0872 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,3739 EUR/TL kuru 8,9515 GBP/TL kuru ise 10,079 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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15/01/2021 09:00