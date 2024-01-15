Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Ocak 2024

Türk lirasındaki değer kaybının devam ettiği bir haftayı geride bırakırken yeni haftaya Cuma gecesi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluş Moody'sden gelen olumlu haberin etkileriyle açılış yapılması bekleniyor. Moody's Türkiye'nin kredi notunu B3 seviyesinde sabit bırakırken, not görünümünü ise durağandan olumluya iyileştirdiğini açıklayarak uygulanmaya devam eden politikaların umut verici olduğunu ve devam edilmesi durumunda ekonominin düzlüğe çıkması olasılığının artış gösterdiğine işaret etti. Notlarında manşet enflasyonun yakın gelecekte artışa işaret etmesini beklemelerine rağmen, uzun vadede dinamiklerin tersine döneceğine dair işaretlerin var olduğunu ve son uygulanan politikalarla para politikasının etkinliğinin ve kredibilitesini geri kazanmaya başladığına yer verdiler. Not artırım beklentisiyle günü %1.15 oranında artışla kapatan BIST100’ün, sadece görünüm alanında gelen iyileştirme sonrasında yine de artı yönde açması bekleniyor. Geçtiğimiz haftanın son günündeki gelişmelere baktığımızda cari açığın 2 ay ard arda fazla vermesi ardından, Kasım ayında beklentilerin üzerinde 2.72 milyar dolar açık verdiğini gözlemledik. Perakende satış hacmi ise yıllıkta %12.8 oranında artışa işaret etti. Hafta geneline baktığımızda Türk lirasının Amerikan doları karşısındaki değer kaybının %0.89 seviyesinde olduuğunu ve psikolojik seviye olan 30 eşiğinin atlandığını görüyoruz. Bugün gün başlangıcında USDTRY 30.10, EURTRY 33.0 ve GBPTRY ise 38.38 seviyesinden işlem görmekte.



ABD’de geçen hafta %3.4 artışla beklentileri karşılayamayan enflasyon rakamı ardından Cuma gün sonu açıklanan ve %0,1 gerilemeye işaret eden ÜFE bir nebze de olsa rahatlamaya sebep oldu. Hem manşet hem de çekirdek rakamlarda beklentilerin altında kalan ÜFE rakamları, maliyet enflasyonu tarafında daha pozitif bir seyre neden oldu ve Fed tarafından takip edilen kişisel tüketici harcamaları rakamlarının düşüş eğiliminin devam etmesi hususunda beklentileri güçlendirdi. Enflasyonun yukarı yönlü açıklanması ile Dolar endeksinde gözlemlenen yukarı yönlü hareket Cuma günü kısıtlanarak endeksin 102 seviyelerinde kalmasına sebep oldu.

Öte yandan yurt dışında yakından takip edilen bir diğer konu ise ticareti ve dolayısıyla küresel ekonominin gidişatını etkileyebilecek olan Kızıldeniz’de artan gerginlik oldu. ABD öncülüğünde Yemen’deki husi hedeflerine yapılan hava saldırıları ile artan jeopolitik riskler ardından Altında %1.63, petrolde ise %1.03 artış gözlemlendi. Bu bağlamda haber gündemine yansıyan son bilgi ise Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan tankerlerinin Kızıldeniz üzerinden ilerlemesini durdurduğu yönünde oldu.



Haftanın ilk gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak olan merkezi yönetim bütçe rakamları takip edilecek. ABD endekslerinin Martin Luther King günü dolayısı ile kapalı olduğu günde yurt dışında Euro Bölgesi sanayi üretimi beklenen veriler arasında ön planda bulunuyor. Ayrıca yurt dışında takip edilecek bir diğer gündem maddesi ise İsviçre’nin Davos kasabasında bugün başlayacak 2024 Dünya Ekonomik Forumu olacak.