Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Şubat 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında yapılan görüşmeler sonucunda bir çok farklı alanda 13 anlaşma imzalandığı açıklandı. Bunların arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirliklileri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi de bulunuyor.

Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararında bir değişikliğe gidilmeyeceği bekleniyor. Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi de %14 seviyesinde bulunuyor.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda bir konuşma gerçekleştirdi. Bu yılın devamında güçlü ekonomik toparlanma beklediklerini söyleyen Lagarde, "Muhtemelen enflasyon yakın gelecekte yüksek kalacak. Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor." Açıklamasını yaptı.

Ukrayna - Rusya gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan edilmesi, piyasalar tarafından saldırı tarihinin teyidi olarak algılandı. ABD borsalarında gün içerisinde %1’i aşkın kayıplar gözlendi. Zelenskiy’nin danışmanı Podolyak yayımladığı yazılı açıklamada, Zelenskiy’nin açıklamalarının ironi olarak algılanması gerektiğini, potansiyel bir saldırı için kesin tarih olmadığını söyledi. Almanya Başbakanı Scholz’un bugün Ukrayna'yı, yarın ise Rusya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.



Bugün Türkiye bütçe dengesi, Euro Bölgesi GSYİH ve ABD ÜFE verileri takip edilecek.

Jeopolitik risklerin, Türkiye tarafında da borsa ve döviz kurları üzerinde etkisi gözlendi. Bist 100 %2,39 düşüş yaşarken, USDTRY 13,610 seviyelerini gördü. Bugün USDTRY 13,591, EURTRY 15,376 ve GBPTRY 18,384 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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15/02/2022 11:49