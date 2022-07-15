Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 15 Temmuz 2022

ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısına Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etti. Buna göre, F-16 satışı için Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacacağı yönünde ABD Başkanı Biden’dan güvence isteniyor. Yapılan bu eklemenin yasalaşması için senatonun da onayı gerekiyor.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı Türkiye ekonomisi değerlendirmesinde, “Zorlu dış ortama rağmen, ekonomi politikası karışımının özellikle Haziran 2023’teki seçimlere kadar hala yüksek büyüme ve istihdama odaklı olduğunu düşünüyoruz.” İfadeleri yer aldı. Yeni ekonomi politikasının makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığı belirtilen raporda, “Dolarizasyon yüksek, uluslararası rezervler geriliyor, enflasyon da çok yüksek.” Değerlendirmesi yer aldı.



ABD’de üretici fiyatlarındaki yükseliş beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Piyasa beklentisinin aylık bazda %0,8 artış beklentisine karşın üretici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre %1,1 yükseldi. Yıllık bazda artış ise %11,3 oldu. ABD tarafında beklenenin üzerinde gelen TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından ABD Merkez Bankası’nın 100 baz puan faiz artışı yapabileceği beklentileri de konuşulmaya başlandı. Citigroup ABD ekonomisti Andrew Hollenhorst, 100 baz puanlık artışın bu ayki toplantıda masada olması gerektiğini söylerken, JPMorgan Chase ABD Ekonomisti Micheal Feroli, “Beklentileri değiştirmek için zamanları var. Yavaş ve kademeli faiz artırmak için bir nedenleri yok.” İfadelerini kullandı. Bu ayki FED toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek ve 75 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD enflasyonunun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu söyledi. Küresel ekonomi için şu an en büyük tehdidin Rusya - Ukrayna savaşı olduğunu belirten Yellen, bunun özellikle yüksek enerji fiyatları ve gıda güvenliği açısından tüm dünyada hissedildiğini söyledi.



ABD’de birçok şirketin resesyon endişeleriyle işten çıkarmalar yapması işsizlik maaşı başvurularını da artırdı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 9 bin artarak 244 bine yükseldi.



AB Komisyonu Rusya - Ukrayna savaşının bölge ekonomisine negatif etkisinin süreceğini bildirerek, Euro Bölgesi için 2022 yılı enflasyon tahminini %6,1’den %7,6’ya, 2023 enflasyon tahminini ise %2,7’den %4’e yükseltti. Euro Bölgesi büyüme tahmini ise 2022 için %2,7’den %2,6’ya, 2023 için ise %1,4’e düşürüldü.

Türkiye piyasalarının kapalı olacağı günde, Euro Bölgesi dış ticaret dengesi verileri ile ABD perakende satış verileri takip edilecek.



USDTRY 17,472, EURTRY 17,510 ve GBPTRY 20,662 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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15/07/2022 09:13