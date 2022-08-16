Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Ağustos 2022

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe verilerini yayımladı. Bütçede göze çarpan giderlerden biri de kur korumalı mevduat oldu. Kur korumalı TL mevduatın 5 ayda bütçeye maliyeti 60,6 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Bütçe sonuçlarına göre ise Temmuz’da bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre %106,7 artışla 196 milyar 980 milyon liraya, bütçe giderleri %85 artarak 260 milyar 999 milyon liraya yükseldi. Bütçe, Temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık vermiş oldu.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kur korumalı TL mevduatı savunarak, bu uygulamanın hem ekonomik büyümeye katkı sağladığını hem tasarruf edildiğini hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyduğu yorumunda bulundu.



New York bölgesi’nde FED tarafından yayımlanan Empire State İmalat endeksi, ABD imalatında tahminlerin üzerinde yavaşlamaya işaret etti. Empire State İmalat endeksi Temmuz ayında 11,1'den -31,3'e gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi. Sipariş endeksi 6,2’den -29,6’ya gerilerken, sevkiyat göstergesi 25,3’ten -24,1’e düştü. İlgili veriler ABD ekonomisine ilişkin resesyon tartışmalarını alevlendirse de, tam bir fotoğraf için diğer bölgelerden gelecek veriler takip edilecek. ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak teknik resesyona girmişti.



Bloomberg’in gerçekleştirdiği ankete göre Euro Bölgesi’nde resesyon beklentileri yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin gelecek 2 çeyreklik dönemde ekonomik daralma ihtimali beklentisi %45’ten %60'a yükseldi. Yarın Euro Bölgesi 2. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak.



Bugün İngiltere işsizlik oranı, Euro Bölgesi ve Almanya Zew Ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 17,955, EURTRY 18,242 ve GBPTRY 21,636 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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16/08/2022 09:49