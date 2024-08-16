Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Ağustos 2024

ABD’den gelen ve resesyon endişlerinin dinmesine yol açan veriler ardından küresel risk iştahında yaşanan iyileşme Türkiye’ye de sirayet etti. Bu

kapsamda %1,5'i aşan değer kazanımına imza atan BIST-100

endeksinin son 5 haftanın en kuvvetli günlük değer kazanımına

ulaştığını gördük.

Dün açıklanan verilere bakıldığında merkezi yönetim bütçe dengesi rakamları bütçedeki açığın 2024 yılında 844 milyar TL’ye ulaştığını gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 827,7 milyar TL, bütçe gelirleri 730,9 milyar TL ve bütçe açığı 96,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Her hafta takip edilen KKM toplam rakamlarına baktığımızda ise 9 Ağustos ile biten haftada KKM ürününde 49.3 milyar TL’lik düşüş yaşanarak 1.71 trilyon TL’ye gerileme gerçekleştiğini gördük. Yabancıların Sermaye piyasası ürünlerine ilişkin hareketlerine baktığımızda ise son dönemde satış eğilimi gösteren yabancının bu eğilimini hisse senetleri açısından devam ettirdiğini ancak DİBS ürünü tarafında 17.6 milyon dolarlık alımla haftayı tamamladığı gözlemlendi. Yabancıların üç haftalık hisse satış rakamının ise 600 milyon doları aştığı kaydedildi.

Son olarak her hafta yakından takip edilen TCMB YP rezerv rakamları ise uzun bir süre artışlarla rekor seviyeye ulaştıktan sonra 9 Ağustos haftasında düşüş yaşadı. TCMB verilerine göre, brüt rezervler 9 Ağustos ile biten haftada 150,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 150,4 milyar dolar düzeyindeydi. TCMB'nin net rezervleri aynı haftada 49,9 milyar dolara düştü. Swap hariç net rezervler de 28,5 milyar dolardan 24,6 milyar dolar düzeyine geriledi.

Bugün TL açısından günün en önemli konu başlığını TCMB'nin

açıklayacağı Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi oluşturuyor. Son ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %42,95 olurken para politikası açısından daha önemli sinyaller veren 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %30 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu beklentinin %45 seviyesinin aşıldığı Kasım 2023'ten bu yana istikrarlı bir şekilde geri çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla enflasyon beklentilerindeki bu tablo

TCMB'nin faiz oranlarında yapacağı ilk değişikliğin indirim olacağı

yönündeki tez ile de örtüşüyor.

ABD’de iyi gelen enflasyon verisi ardından resesyon endişlerinin giderilmesi için ipucu vermesi beklenen perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuru rakamları dün yayınlandı. Veriler perakende satışların %0.4 beklentisinin üzerinde %1 olarak açıklanarak tahminleri aştığını ve işsizlik başvurularının 235 bin beklentisinin altında 227 bin olarak Temmuz başından bu yana en düşük seviyeye ulaştığını gösterdi. Bu verilerle beraber resesyon endişeleri rafa kaldırılırken küresel risk iştahı artarak ABD borsasının günü alımlarla kapamasına yol açtı.

İngiltere’den ise bir önceki gün gelen yüksek enflasyon verisi ardından dün açıklanan büyüme verisi olumsuz havayı bir nebze de olsun dağıttı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, ekonomi yılın ilk çeyreğindeki yüzde 0,7 büyümeyi ikinci çeyreğe de taşıdı. Yılın ilk döneminde %0.6 büyümeye işaret eden veriler geçen yılın aynı dönemine göre ise %0,9 ile beklentiler paralelinde büyüme kaydetmiş oldu. Doların güç kazandığı günde, olumlu veri sayesinde GBPUSD paritesi %0.2 yükseliş yaşamayı başararak 1,2850 seviyesine yükseldi.

ABD’den gelen veriler sayesinde Dolar Endeksi yeniden 103 seviyesinin üzerine atmış durumda. EURUSD 1,10 üzerinde gün açılışı yapsa da Dolar’daki güçlenmeye karşı gelemeyerek günü %0.4 düşüşle 1.097 seviyesinden tamamladı. Son günlerde hafif satıcılı yatay bir görünüm sergileyen Altın dün günü hafif yükselişle 2,494 USD seviyesinden tamamlarken, gümüşte ise %3.93 lük bir artış gözlemlendi. Analistler altında son günlerde yaşanan negatif hareketin FED’in önümüzdeki toplantıda atacağı faiz adımına ilişkin beklentilerin netleşmemesine bağlamakta.

Bugün Türkiye’de TCMB’nin açıklayacağı piyasa katılımcıları anket sonuçları takip edilecekken yurt dışı tarafta ABD konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığının yanı sıra Fed'den Austan Goolsbee konuşması izlenecek. İngiltere’den perakende satışlar, Euro Bölgesinden ise ticaret dengesi verileri karşılanacak.