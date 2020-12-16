Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Aralık 2020

Bugün piyasalar açısından oldukça yoğun bir gün olacak. İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’den PMI rakamları açıklanacak ve ekonomik veri olarak son derece önemli olan PMI göstergelerinde hizmet tarafında kısıtlamalar nedeniyle düşüş beklenirken diğer alanlara ne kadar etki edeceği de takip edilecek. Diğer taraftan ABD’den Ham Petrol stokları ve İngiltere’den gelecek olan enflasyon rakamları da günün önemli verileri arasında.

Ekonomik göstergeler dışında bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın 2021 yılı para ve kur politikası sunumu oldukça önemli. Türkiye Saati ile saat 10.30’da başlayan ve TCMB’nin sitesinden canlı olarak yayınlanan sunumda merkezin nasıl bir yol haritası çizdiği kritik önem taşıyor. Piyasa beklentisi ise Özellikle rezervlerdeki kaybı durduracak ve yeni rezerv birikimi sağlayacak adımlar atılması, enflasyonda düşüş yönlü eğilime girilmesi ve kur tarafındaki oynaklığın da dengelenmesine dair sıkı duruşun korunması gerektiği yönünde. Bu nedenle merkezin Aralık PPK toplantısında sınırlı da olsa 100-150 baz puan aralığında bir faiz artışı yapması bekleniyor. Ağbal’dan bu beklentilere dair nasıl bir sinyal geleceği oldukça önemli.

Günün diğer önemli gelişmesi ise TSİ 22.00’da açıklanacak FED’in toplantı kararı olacak. Hali hazırda düşük seviyelerde olan faizde değişim beklenmiyor, varlık alımlarında da Avrupa Merkez Bankası gibi yeni bir alım beklenmese de komitenin genel görünüme dair düşünceleri alınacak aksiyonlarla ilgili yol gösterici olacaktır.

Avrupa hisse senedi piyasaları ise Covid-19 karantinalarındaki artışa rağmen Brexit ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ortamında dün yükseliş yaşadı. Avrupa Birliği müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile ticaret anlaşması yapmanın hala olası olduğunu söylerken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çekişmeli noktalarda birtakım “ilerlemeler” olduğunu belirtti.

İngiltere'de ise işsizlik korona virüs pandemisinden dolayı 2016 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Pandeminin ekonomiye olan ciddi hasarlarının devam etmesiyle birlikte ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayından başlayan üç aylık süreçte iş arayanların sayısı 241 bin yükselerek, işsizlik oranını son dört yılın en yüksek seviyesine, yüzde 4,9'a taşıdı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,8483 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,8300 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,5142 GBPTL kuru ise 10,5400 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,8277 EUR/TL kuru 9,5142 GBP/TL kuru ise 10,5302 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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16/12/2020 09:21