Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Aralık 2021

ABD Merkez Bankası beklentilere parelel olarak politika faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

FED varlık alımlarını azaltma hızını iki katına çıkararak, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çekti. Fed üyeleri 2022 yılında faizin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise %2,5 olarak bırakıldı. Enflasyonun geçici olacağı ifadesi kaldırıldı, ancak uzun vadede %2 enflasyon hedefinin korunduğu belirtildi.

FED’in ardından gözler bugün TCMB’ye çevrildi. Yılın son faiz kararı bugün Kıbrıs saati ile öğlen saat 1’de açıklanacak. Genel piyasa beklentisi 100 baz puan indirim olacağı yönünde. Diğer tarafdan TL’de değer kaybı sürüyor. Bu sabah itibariyle USDTRY 15,000 seviyelerinin üzerinde fiyatlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası tarafından yapılan 4 müdahale USDTRY’yi 13,800 bandında tutamamıştı. Bugünkü karar, yılı nasıl kapatacağımızın da bir ön izlemesi olacak.

İngiltere’de enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Kasım ayında aylıkta %0,7 ve yıllıkta %5,1 ile son 10 yılın üzerine çıktı.

Bugün TCMB faiz kararı yanında İngiltere ve Euro Bölgesi faiz kararları açıklanacak.

TCMB faiz kararı öncesi güne yukarı yönlü hareketlerle başlayan USDTRY 15,270 seviyelerini görerek rekor tazeledi. Anlık olarak 15,000 seviylerinde fiyatlanıyor. EURTRY 16,960 ve GBPTRY 19,910 seviyelerinde anlık olarak fiyatlanıyor.

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16/12/2021 09:01