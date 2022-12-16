Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Aralık 2022

Avrupa Merkez Bankası gün gerçekleştirdiği toplantıda 50 baz puan faiz artışına gitti. Son iki toplantısında 75 baz puan artış yapan banka, faiz artışlarında yavaşlamaya gitti. Euro Bölgesi ekonomisinin mevcut ve gelecek çeyrekte daralabileceği tahmini yapılırken, büyüme ve enflasyon tahminleri revize edildi. Euro bölgesi 2022 yılı enflasyon tahmini %8,1’den %8,4’e yükseltildi. 2023 enflasyon beklentisi %6,3 olarak ön görüldü. 2022 büyüme tahmini ise %3,1’den %3,4’e yükseltilirken, 2023 büyüme tahmini %0,7’den %0,5’e düşürüldü. Karar sonrası açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve daha fazla faiz artırmayı düşündüklerini söyledi. Sonraki faiz kararlarının da verilere bağlı olacağını belirten Lagarde, bir süre daha 50 baz puanlık faiz artışı beklenebileceğini açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası’da faiz indirimlerini yavaşlattı ve 50 baz puan faiz artışı yaptı. Son 9 toplantıda da faiz yükselten İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %3,5 ile son 14 yılın zirvesine getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Kasım ayında 108,3 milyar TL fazla verdi. İki ay aradan sonra bütçede fazla verilmesinde, vergi gelirlerinin artması ve faiz harcamaları ile cari transferlerin gerlimesinin etkili olduğu açıklandı. Ocak – Kasım arası merkezi yönetim bütçe açığı 20,4 milyar TL oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 128 milyar 764 milyon dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Brüt döviz rezervleri 84 milyar 810 milyon dolar olurken, net uluslararası rezervler 26 milyar 756 milyon dolar oldu.



ABD’de perakende satışlarda Kasım ayında eksi %0,6 ile yılın en sert gerilemesi görüldü. Ekim ayında perakende satışlarda %1,3’lük artış yaşanmıştı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 211 bin ile Eylül ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Bugün TCMB piyasa katılımcıları anketi, İngiltere perakende satışlar, Euro Bölgesi TÜFE ile öncü imalat ve hizmetler PMI verileri açıklanacak. Ayrıca ABD, İngiltere, Almanya öncü imalat ve hizmetler PMI verileri de takip edilecek.



USDTRY 18,645, EURTRY 19,875 ve GBPTRY 22,803 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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16/12/2022 09:02