Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Ekim 2024

Hafta’nın ilk iki günü Türkiye piyasalarına yön verecek nitelikte bir gündem maddesinin bulunmaması dolayısıyla ne borsa tarafında ne de Türk lirası tarafında farklılaşan bir hareket gözlemlenemiyor. Son dönemde negatif ayrışarak dikkatleri üzerine çeken Borsa İstanbul'da dün tepki alımları ön plana çıktı. Vlatilitenin yüksek olduğu günde endeks gün içinde %2,2'ye ulaşan yükselişin ardından kazanımların %0,7'ye kadar gerilediğini, günün ise %1,8'in üzerinde primle noktalandığını gördük. Döviz piyasalarında ise doların küresel ölçekte dirençli görünümü dikkat çekiyor. FED’in faiz indirimlerine ilk indirimdeki kadar hızlı devam etmeme olasılığının yükselmesiyle Dolar endeksi yükselişine devam ederken Türk Lirası da Amerikan doları karşısında 34.20’li seviyelerde kalarak direnişini korumakta. Dün USDTRY kuru 34.27 seviyesinden açtığı günü 34.2160 seviyesine kadar gerileyerek tamamladı. Bu sabah ise USDTRY 34.25, EURTRY 37.33 ve ve GBPTRY ise 44.78 seviyelerinden fiyatlanmakta.

Yurt dışı tarafta takip edilen verilere baktığımızda İngiltere’de açıklanan işsizlik rakamları beklentilerin aksine gerileyrek %4 oranına geldi. Olumlu tarafta yer alan bu açıklama Sterlin’in Amerikan doları karşısında güçlü duruşuna yardımcı olurken yarın açıklanacak ve aylık bazda %0,1 artış, yıllık bazda ise %2,2'den %1,9 seviyesine çekilmesi öngörülen enflasyon verisi öncesi morallerin yüksek tutlmasına sebep oldu. GBPUSD son günlerde amerikan dolarına karşı değer kaybı yaşama trendini sonlandırarak günü 1.3056’dan 1.3073 seviyesine yükselerek tamamaldı.

Avrupa tarafında takip edilen verilerden Almanya ZEW beklenti endeksi Ekim'de 3,6'dan 13,1'e yükseldi. Beklenti 10'du. Cari koşullar endeksi ise kötüleşerek eksi 84,5'ten eksi 86,9'a geriledi. ZEW Başkanı Achim Wambach "Enflasyonun istikrarlı biçimde yavaşlayacağı ve Avrupa Merkez Bankası'ndan daha fazla indirim yapacağı beklentisi iyimserliğe neden oldu. Almanya'nın ihracat pazarlarından da pozitif sinyaller geldi" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan açıklanan Avrupa Bölgesi sanayi üretimi ise Aylıkta %1,8 yıllıkta ise %0,1 olarak açıklanarak beklentileri aştı. Dün açıklanan olumlu verilere rağmen Avrupa tarafındaki genel resimde ekonomideki sıkıntıların henüz tam anlamıyla giderilmediği algısı ağır basarak Evro para biriminin Ameirkan doları karşısındaki değer kaybı trendi dün de kendini gösterdi. %0,1 oranında değer kaybı yaşayan EURUSD 1.089 seviyesine ulaştı.

ABD tarafında ise verilerden çok şirketler için açıklanan bilanço rakamları ve ABD’li yetkililerin şirketlere ilişkin regülatif kararlar alacağına yönelik haberler ön plana çıktı. Yeni açıklanan kazanç raporlarının hayal kırıklığı yaratması ve özellikle son dönemde oldukça güçlü performans seyreden Nvidia şirketinin yapay zeka çiplerinin satışlarını ülke bazında sınırlandırma ihtimaline yönelik duyumlar endeksleri aşağıya çekti. S&P 500 %0,76 düşerek 5.815 civarında kapanırken, teknoloji hisseleri düşüşün en büyük yükünü çekti. Nasdaq 100, teknoloji sektöründeki sıkıntıların büyük etkisini yansıtarak %1'lik daha sert bir düşüş yaşarken, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması da %0,75 geriledi.

Gün içerisinde satıcılı bir seyir izleyen dolar endeksi, ABD başkan adayı Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü hafif gerileme ile 103.23 seviyesinde tamamladı. Risk iştahındaki gerileme nedeniyle gelişen ülke para birimleri çoğunlukla değer kaybetti. En çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi ise, ABD başkan adayı Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarının potansiyel negatif etkileri nedeniyle, Meksika pesosu oldu.

Risk iştahındaki düşüşle paralel olarak değerli metaller değer kazandı. Ons altın 0.49% primle 2678 seviyesine yükselirken ons gümüş 1,23% primlenerek 31.70 seviyesine yükselmiş durumda. Diğer taraftan İran'ın enerji altyapısına saldırı düzenlenmeyeceğine dair haber akışı sonrasında kayıpları derinleşen petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan geri çekilme %5'i aşmış durumda. Brent petrol dün günlükte %3.67 oranında bir değer kaybı yaşayarak 74.62 usd seviyesine kadar gevşedi.

Bugün piyasaların odağında İngiltere ÜFE ve TÜFE rakamları olacak.