Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Eylül 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzaladığını ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturduğunu duyurdu. TCMB, birinci faz sonuçların, testlerin tamamlanmasının ardından 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağını ve, “mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün, potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmekteyiz” açıklamasını yaptı.

ABD tarihinin en büyük vergi artırım paketi özelliğini taşıyan çoğunlukla kurumlar ve varlıklı kimseler üzerinde odaklanan 2.1 trilyon dolarlık yeni tasarı Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonunda onaylanmasının ardından önemli bir mesafe aldı. Komisyon, işletmeler ve varlıklı kimselere vergi artışları, geri ödenebilir çocuk desteği ve temiz enerji teşvikleri gibi önemli maddelerde anlaşmaya varırken, Senato’daki oylama öncesi görüş ayrılıkları devam ediyor. Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşları ve perakende satış verileri açıklanacak önemli veriler arasında.

İngiltere’nin tüketici fiyatları, Ağustos ayında yıllık %3,2 artışla, %2 olan Temmuz ayına göre sert bir yükseliş gösterdi. Bugün Euro Bölgesi dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Ayrıca saat 15:00’te Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşma yapacak. Bu konuşmalar gelecekteki para politikası ve faiz oranı değişimleri açısından önemli ipuçları içerebilmekte.

Çarşamba günü Çin’den gelen ekonomi veriler, Covid-19 vakaları ve arz sorunları nedeniyle ülke ekonomisinin Ağustos ayında hız kestiğini gösterdi. Temmuz ayında %8,5 olan perakende satışlar, yıllık bazda %2,5 büyüme ile 2020 Ağustos ayından beri görülen en yavaş tempoda gerçekleşirken, sanayi üretimi, yıllık %5,3 büyüme ile 2020 Temmuz ayından beri görülen en zayıf tempoyu sergiledi.

USDTRY kuru dün günü 8,435 seviyelerinde kapattı. Bugün piyasada USDTRY 8.445 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 9.978, GBPTRY kuru ise 11.675 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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16/09/2021 10:05