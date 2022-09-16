Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Eylül 2022

Özbekistan’da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre, bütçe dengesi 3,6 milyar TL fazla verdi. Kur korumalı mevduata Ağustos ayında 15 milyar tl ödenirken, bu yıl yapılan toplam ödeme 75,61 milyar TL oldu.



Dünya Bankası yayımladığı bir raporda, merkez bankalarının yüksek enflasyona karşı eş zamanlı olarak faiz oranlarını artırdıkça 2023'te küresel resesyon riskinin arttığını belirtti. Raporda, faiz oranı artışlarının ve diğer politika eylemlerinin küresel enflasyonu salgın öncesi seviyelere geri getirmek için yeterli olmayabileceği bildirildi. Eş zamanlı yapılan faiz artışları ile, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde, kalıcı zarar verecek bir dizi finansal krize doğru ilerleniyor olabileceği değerlendirmesi yapıldı.



ABD’de istihdam verileri pozitif gelmeye devam ediyor. ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları Haziran’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Başvurular son verilere göre 5 bin kişi azalarak 213 bin seviyesine geriledi.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın Maliye Bakanı Christian Lindner, enflasyonun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. "Benim ana endişem enflasyonun çıpasını kaybetmesi, kalıcı şekilde dört nala gitmesi. Bunun kontrol altına alınamayabilecek olması." İfadelerini kullanan Lindner, Hükümetin fiyatlardaki artışları sınırlamak için seçeneklerinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Rusya Başbakan yardımcısı Aleksandr Novak, yaptırımlar nedeniyle bu yıl Avrupa’ya gaz ihracatının 50 milyar metreküp düşeceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse, kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak.” İfadelerini kullandı. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 600 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını açıkladı.

Bugün Euro Bölgesi TÜFE verileri ön planda olacak. Türkiye’de piyasa katılımcıları anketi yayımlanacak.

USDTRY 18,262, EURTRY 18,243 ve GBPTRY 20,996 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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16/09/2022 09:50