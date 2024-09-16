Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Eylül 2024

Geçtiğimiz haftayı ABD enflasyonu ve Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi ile tamamlarken bu haftayı FED, İngiltere, Japonya ve TCMB faiz kararlarını karşılamak üzere açıyoruz. Perşembe günü gerçekleşecek faiz kararında konsensüs beklenti faizin %50 puanda sabit bırakılması yönünde iken toplantı sonrası yayımlanacak metinde yapılacak olası değişiklikler ise yıl sonuna doğru faiz indirimine dair sinyal vermesi bakımından oldukça önemli olacak.

Geçtiğimiz hafta geneline baktığımızda borsa’nın hafta genelinde satışlara maruz kalması ardından Perşembe ve Cuma günü tepki alımları yaşayarak haftayı sadece %1’in altında bir değer kaybıyla tamamlamayı başardığını gördük. Türk Lirası tarafında ise; bu hafta açıklanacak FED faiz kararından bir faiz indirimi gelmesine kesin gözü ile bakılması sonucunda haftanın sonunda Dolar endeksinde yaşanan geri çekilme Türk lirasına olumlu yansıdı. Dolardaki gevşeme ile beraber USDTRY’nin de haftayı 33.95 seviyesinde tamamladığını gördük. Bugün sabah açılışta USDTRY 33.9680, EURTRY 37.6970 ve GBPTRY 44.68 seviyelerindne fiyatlanmakta.

Yurt dışında takip edilen verilerden ABD Michigan üniveristesi tüketici güven endeksi 4 ayın en yüksek seviyesi olan 69 seviyesinde açıklandı. Ayrıca yıllık enflasyon beklentisi ise geçen ay açıklanan %2.8’den gerileyerek %2,7 seviyesine geldi.

Açıklanan bir diğer veri ise Avrupa bölgesi sanayi üretimi oldu. Son dönemde makroekonomik görünüm bakımından sıkıntılı veri açıklamalarına maruz kalan Avrupa bölgesinde yine kötümser bir veri açıklaması ile karşılaştık. Sanayi üretimi verisi aylıkta %0,3 daralmaya işaret ederken yıllıkt aise hafif toparlanarak geçen ay açıklana %3,9 daralmaya kıyasla %2,2 daralma olarak gerçekleşti.

Dolar endeksi Cuma günü değer kaybı yaşayarak 100.88 seviyesine kadar gerilese de günü toparlayarak 101.14 seviyesinden tamamladı. 50 baz puanlık indirim olasılığının artmasıyla artan risk iştahı gelişen ülke varlıklarını da destekledi. Gelişen ülke para birimleri de dolar karşısında çoğunlukla değer kazandı. Dolar karşısında 1.63% primlenen Meksika pesosu ve 1.10% primlenen Brezilya reali ise en çok değer kazanan para birimleri oldular.

Faiz indirim beklentilerinin kuvvetlenmesi değerli metalleri de destekledi. Ons altın 1,16% primle $2610 seviyesine yükselirken ons gümüş 3,22% primle $31.08 seviyesinde günü tamamladı. Risk iştahındaki artışa rağmen, 2 günlük yükselişin ardından petrol fiyatları yatay bir günü geri bıraktı. Brent petrol 72.10, WTI petrol ise 69.20 seviyesinde günü kapadı.

Bugün Türkiye’de ticaret dengesi verisini karşılıyor olacağız. Yurt dışında ise takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.