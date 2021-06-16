Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Haziran 2021

Dün Türk Lirası'nda Dolar'a karşı NATO zirvesi sonrası oluşan değer kaybetme eğiliminin sürdüğü gözlendi. Pazartesi gerçekleşen Erdoğan-Biden zirvesinden gelen açıklamalar piyasaları tatmin etmezken %1'in üzerindeki kayıpla kurda 8.59 seviyeleri test edildi.

NATO zirvesi ardından gözler hem bugünkü FED kararlarında hem de yarınki TCMB para politikası kurulu toplantılarından çıkacak sonuçlarda olacak. Bu beklentiler eşliğinde Dolar endeksinin de 90.0 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ettiği görülmekte.

Ekonomik takvimde ise Almanya'da açıklanan TÜFE rakamları beklentilere paralel gelirken, İngiltere’den İş İstatistikleri genel anlamda öngörülerden iyi gerçekleşmeler gösterdi. Öğleden sonra ise dikkatler; ABD'de açıklanan kritik verilere çevrildi. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mayıs'ta yıllık yüzde 6.6'lık artışla rekor kırdı. Bu sonuçla 11 yılın en yüksek seviyesine gelindi. Açıklanan Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı rakamları ise tahminlerin üzerinde gelirken, Perakende Satışlar datası beklentileri karşılayamadı.

Yeni işlem gününde ise İngiltere’den enflasyon rakamları, ABD'nin İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verileri önemli olacak. Akşamüzeri, jeopolitik riskler açısından kritik olan Biden-Putin görüşmesinin de takip edileceği günde, akşam saatlerinde ise küresel çapta dikkatler; FED Kararları ve FED Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında olacak.

Özellikle, para politikasının değişip değişmeyeceği hakkındaki açıklamalar, büyüme, işsizlik, enflasyon ve faiz projeksiyonlarında yapılacak değişiklikler; küresel çapta yüksek oynaklığa neden olabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,4670 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,5476 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,3631 GBPTL kuru ise 12,0376 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,5515 EUR/TL 10,3740 GBP/TL kuru ise 12,0580 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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16/06/2021 09:19