Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Kasım 2021

Geçtiğimiz Cuma günü psikolojik sınır 10,00 eşiğini de aşan USDTRY yükselişini sürdürüyor. USDTRY bugün de tarihi zirvesini güncelleyerek 10,0940 seviyelerini gördü. Haftanın en önemli verisi Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı olacak. Piyasa beklentisi faiz indirimlerinin azalarak devam edeceği yönünde. 50-100 bp arası faiz indirimi olacağı düşünülüyor. Ayrıca Dünyada yükselen ve Türkiye'de de %20'ye yaklaşan enflasyon nedeniyle bankanın ileriki dönemde mecburi faiz artışına gitme olasılığı da konuşuluyor. TCMB politika faizi %16 düzeyinde bulunuyor. Ekim ayı verilerini barındıran TÜFE yıllık %19,89 ve TCMB’nin iletişim politikasında kullandığı çekirdek enflasyon ise yıllık %16,82 düzeyinde bulunuyor.

ABD Başkanı Biden, aylar süren müzakereler sonucunda Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçen altyapı paketini Beyaz Saray'da düzenlenen törende imzaladı. Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı paket, Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmiş oldu.

Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden çevrim içi zirvede bir araya geldi. Biden, "Bana öyle geliyor ki, ABD ve Çin'in liderleri olarak bizim sorumluluğumuz ülkelerimiz arasındaki rekabetin, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde çatışmaya evrilmemesi." açıklamasını yaptı. Biden'a "eski bir arkadaş" olarak hitap eden Şi ise, iki tarafın da karşılaştıkları sorunların çözümünde aralarındaki iletişim ve işbirliğini artırmak için çabalaması gerektiğini söyledi. Yuan, görüşmeden sonra, ABD ile Çin arasındaki tansiyonun düşeceğine dair beklentilerle dolar karşısında 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Asya'da borsalar salı günü yükseldi.

Bugün Türkiye’de önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro Bölgesi GSYİH, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretim endeksi verileri açıklanacak.

Bugün piyasada USDTRY 10,085 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 11,475 ve GBPTRY 13,538 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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16/11/2021 09:00