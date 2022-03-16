Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Mart 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalar yaptı. “Türkiye diplomasi konusunda da merkez ülke konumunu sürdürmektedir” ifadelerini kullanan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bugün Moskova'ya, yarın ise Ukrayna'ya gideceğini açıkladı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, "Şu an için Türkiye ekonomisinin karşılaştığı en büyük problem yüksek enflasyondur.” Açıklamasını yaptı. “Bu konuda gerekli tüm adımları atmakta ve enflasyonla mücadele kapsamında çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz.” ifadelerini kullanan Bakan Nebati, kur korumalı mevduat gibi yenilikçi ve kapsamlı metotları devreye aldıklarını, kur korumalı mevduat hesaplarında %56’sı dövizden dönüşmek üzere 557 milyar lira biriktiğini belirtti. Türkiye’nin gıda stokları ile ilgili olarak ise; Rusya-Ukrayna savaşı ile o bölgeden yapılan gıda tedariğinde sorunlar olduğunu belirten Bakan Nebati, Türkiye’nin gıda stoğunun yeterli olduğunu söyledi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat ayında bütçenin 69.7 milyar TL fazla verdiğini açıkladı. 2021 yılı Şubat ayında 23 milyar 170 milyon TL fazla veren bütçenin, 2022 yılı Şubat ayında 69 milyar 737 milyon TL fazla verdiği açıklandı. Bütçenin fazla vermesinde TCMB’nin kar ve yedek akçe aktarımının 49,3 milyar TL olarak gerçekleşmesinin etkili olduğu belirtilmekte.



ABD’de üretici fiyatları (ÜFE) Şubat ayında yıllık bazda %10 artış gösterdi. Aylık bazda ise yükseliş %0,8 oldu. ÜFE’yi artıran en büyük etken enerji fiyatları oldu.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya’nın dolar cinsi kupon ödemelerini kendi para birimi ruble ile yapması durumunda temerrüde düşmüş sayılacağı uyarısında bulundu. Rusya’nın bugün itibariyle döviz cinsinden 117 milyon dolarlık ödemesi bulunduğu bildirildi. Mart ayının ilk haftasında Putin tarafından imzalanan kararla, Rusya'nın dost olmayan ülkelere tahvil ödemelerini ruble cinsinden yapacağı açıklanmıştı.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin bugün de devam edeceği açıklandı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Görüşmeler çok zorlu geçiyor ancak, anlaşma olasılığı görüyoruz" denildi. Diğer yandan Polonya, Çekya ve Slovenya Başbakanları Kiev’e ziyarette bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen liderler, Ukrayna’nın yalnız olmadığı vurgusunu yaptı.

Günün en önemli haberi ABD’den gelecek. FED’in 25 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Ardından FED Başkanı Powell’in açıklamaları takip edilecek. Karar TSİ 21:00’de açıklanacak. Yarın ise Türkiye ve İngiltere Merke Bankalarının faiz kararları var.

USDTRY 14,746, EURTRY 16,180 ve GBPTRY 19,231 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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16/03/2022 11:31