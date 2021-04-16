Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Nisan 2021

20 Mart’ta Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile TCMB başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Toplantısı dün yapıldı ve kurul %19 olan politika faizini sabit tuttu.

Karar metni incelendiğinde ise dikkatleri çıkarılan bir metin çekti. Önceki metinde yer alan ‘gerekmesi halinde ilave parasal sıkılaşma yapılacak’ metni bu toplantı sonrasındaki karar metninden çıkarıldı. Ağbal dönemindeki son PPK toplantısında faiz artışına gidilmesindeki en önemli gerekçeler yükselen enflasyon, artan kredi büyümesi ve kurdaki yüksek seviyelerdi.

Kavcıoğlu başkanlığındaki ilk toplantıda önceki metinde yer alan ”Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir.” İfadesinin kaldırılması dikkat çekti. Metindeki bu değişiklik sonrasında Dolar/TL kurunda volatilite arttı ve yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti

JP Morgan ise yaptığı açıklamada “TCMB'nin faiz kararında büyük bir süpriz olmadığını, TCMB'nin İlk faiz indirimi Eylül ayında 100 baz puan olarak beklemeye devam ettiklerini ve TCMB'nin yıl sonuna kadar toplam 300 baz puan faiz indirimi yapacağı beklentilerinin sürdüğünü belirtti.

Yurt dışı tarafta ise dün ABD kanadından gelen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlendi. Veriye göre ABD’de 10 Nisan’da son bulan haftada işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 193 bin azaldı ve böylelikle 576 bin olarak kaydedildi. Veri beklentilerden iyi gerçekleşti.

Bugün ekonomik takvimde ise Euro Bölgesi’nin TÜFE rakamları, ABD’nin Konut Başlangıçları ve İnşaat İzinleri gibi kritik veriler ve yine tahvil piyasalarında oluşacak fiyatlamalarla piyasalarda oynaklıklar oluşabilir. Türkiye tarafında ise jeopolitik meseleler ve PPK kararlarının yankıları ile TL varlıklarında hareketli işlemler görülebilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,0863 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,0053 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,5783 GBPTL kuru ise 11,0317 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,0464 EUR/TL 9,6417 GBP/TL kuru ise 11,0874 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



16/04/2021 09:19