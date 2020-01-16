Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Ocak 2020

Piyasalardaki gelişmelere baktığımızda bugün ilk olarak TCMB’nin Ocak ayına ait PPK toplantısı ve faiz oranı kararı takip edilecek. Karar bugün Türkiye saati ile 14:00’da açıklanacak. Temmuz ayı itibariyle faiz indirimine başlayan ve toplamda 1200 baz puan faiz indiren TCMB'nin, bu ayki toplantıda sınırlı bir faiz indirimine gitmesi beklenirken piyasanın beklentisi 50 ile 100 baz puan arasında indirim yapılabileceği yönünde. Merkezin enflasyonu da göze alarak sınırlı oranda faiz indirmesi ya da bu ayı pas geçmesi durumunda TL'nin küresel fiyatlamaya uyumlu hareket etmesi beklenirken, yüksek orandaki faiz indiriminin enflasyonu da tetikleyeceği kaygısı TL satışlarına neden olabilir. PPK toplantısı sonrasında TCMB ayrıca 31 Ocak’ta yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açıklayacak

Öte yandan Dünün yaşanan en önemli gelişmelerinden biri ise ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasıydı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza attı.

Trump, Beyaz Saray'da canlı yayında düzenlenen törendeki konuşmasında, anlaşmanın dönüm noktası olduğunu ifade etti. Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzaladıklarını ve Bu anlaşmanın daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük olduğunu belirten Trump, yakın gelecekte Çin'e gideceğini de aktardı.

Trump, ikinci faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurguladı.

"Birinci Faz" adı verilen anlaşma uyarınca Çin, daha fazla ABD ürünü ithal etmeyi ve fikri mülkiyet hakları konusunda daha titiz davranmayı taahhüt etmiş oldu. Pekin iki yıl boyunca yaklaşık 200 milyar dolar değerinde ek ABD menşeli ürün satın alacak. Buna karşılık da ABD yeni gümrük vergileri koymayacak ve mevcut vergileri de birinci faz anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirdiği sürece kısmen düşürecek. ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin önceki gün Pekin'in anlaşmaya uymaması halinde Trump'ın her an yeni gümrük vergileri koyabileceğini ve ifade etmişti

Euro Bölgesine baktığımızda ise Almanya ekonomisi, 2019 yılında, imalat sektöründe görülen olumsuz seyir ve ülkenin resesyonun eşiğine kadar gelmesi ile birlikte son altı yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi. Ticaret geriliminin artması ve talepte görülen daha geniş tabanlı yavaşlamanın ülkenin mücadele etmekte olduğu temel yapısal zorluklara ek oluşturmasının ardından sadece yüzde 0.6 genişledi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,8845 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8769 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5542 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,6632 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8800 EUR/TL kuru 6,5548, GBP/TL kuru ise 7,6723 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Merkez Bankası Faiz Oranı kararı takip edilecekken yurt dışı tarafta ise Amerika tarafından Perakende Satışlar ve Almanya’dan Tüketici Fiyat Endeksi takibimizde olacak.

16/01/2020 11:24