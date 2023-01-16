Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör ve finans sektörü temsilcileri ile gerçekleştirdiği katılımcı anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre katılımcıların yıl sonu enflasyon tahmini ortalaması %32,46 olurken, yıl sonu USDTRY beklentisi 23,12 olarak açıklandı. 2023 yılı büyüme beklentisi %4,1 olarak tahmin edilirken, 2024 yılı için tahmin %4,3 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya ekonomisi 2022 yılında %1,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Beklenti ekonominin %1,8 büyüyeceği yönündeydi. Enflasyona rağmen artış gösteren tüketici harcamaları büyümedeki ana etkenlerden biri oldu. Destatis Başkanı Ruth Brand, ciddi malzeme kıtlığı, kovid-19’un etkisi, yükselen fiyatlar ve nitelikli işçi sıkıntısına rağmen, Alman ekonomisinin iyi performans göstermeyi başardığını söyledi.



Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Ekim ayında %1,9 daralmasının ardından beklentileri aşarak Kasım ayında aylık bazda %1, yıllık bazda ise %2 büyüme kaydetti. Beklenti, sanayi üretiminin aylık ve yıllık olarak %0,5 seviyelerinde büyümesiydi.

İngiltere’de Kasım ayında GSYİH %0,1’lik büyüme gösterdi. Ancak Kasım ayı itibarıyla üç aylık GSYİH, bir önceki üç aya kıyasla %0,3 oranında geriledi. Diğer yandan İngiltere’de imalat ve sanayi sektörleri gerileme gösterdi. Kasım ayı verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda %0,2 gerileme gösterirken, imalat üretimi %0,5 geriledi.

Bugün Türkiye’de bütçe dengesi verileri açıklanacak. ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 16-20 Ocak tarihleri arasında Dünya Ekonomik Forumu İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirilecek ve buradan gelecek mesajlar da önemli olacak. Zirvede, iklim değişikliği, enflasyon, gıda güvenliği, açlık, terör, Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji, işgücü gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Türkiye resmi düzeyde zirveye katılmazken, Rusya davet edilmedi ve Rusya’dan gelenlerin zirveye girişi yasaklandı.



USDTRY 18,785, EURTRY 20,375 ve GBPTRY 23,000 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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16/01/2023 09:15